Startseite Digitalisierung und die KMU's in der Schweiz - Analyse von Birol Isik Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-11-19 19:47. Digitalisierung und Globalisierung ist im vollen Gange - Was machen die Schweizer KMU's? Bewertung von Birol Isik Die Digitalisierung und die digitale Transformation stellen die KMU's in der Schweiz vor eine grosse Herausforderung. Viele Führungskräfte und KMU's in der Schweiz sind mit Digitalisierung, Industrie 4.0 oder digitaler Transformation nicht vertraut oder halten sie für gefährlich. Birol Isik, Experte für Veränderungen, Marketing und Kommunikation, sagt in einem Interview: Die Digitalisierung kann man nicht mehr stoppen, sondern muss sie mitgestalten. Die Lösung liegt darin, dass man umdenkt und handelt, statt zu zögern und nachzudenken. Die Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse in einem Unternehmen löst bei vielen immer noch Ängste vor dem Verlust des Arbeitsplatzes aus. Dies ist auch verständlich. Denn durch das Automatisieren der Prozesse kann ein KMU die Kosten massiv senken. Immer mehr Stellenabbau durch Automatisierung auch in der Schweiz Folgende Firmen haben in der Schweiz stark Stellen abgebaut: - Coop (Detailhandel)

- Migros (Detailhandel)

- Post (Brief und Postversand)

- Postfinance (E-Banking / Zahlungsabwicklungen)

- SBB

- Denner (Detailhandel)

- Swisscom

- Credit Suisse

- Zürcher Kantonalbank

- Luzerner Kantonalbank

- Zuger Kantonalbank

- UBS

- Microsoft

- Raiffeisen Bank

- Swiss Life

- Vaudoise Versicherungen

- Axa Versicherung

- Swiss (Fluggesellschaft)

- Basler Versicherung

- Helvetia Versicherung

- Zürich Versicherung

- Die Kantone und Gemeinden

- Roche (Pharma)

- Novartis (Pharma)

- Die Schweizer Regierung

- Spitäler

- Swatch (Uhren) KMU's, Start-ups, Digitalisierung und die globale Vernetzung Die Digitalisierung ermöglicht es auf der ganzen Welt Experten oder Freelancer zu finden, denen Projekte abgegeben werden, ohne diese im Unternehmen fix einstellen zu müssen. Diesen Wandel kann man bereits jetzt beobachten. Einige Bespiele: - Online-Banking / E-Banking ersetzt die Arbeit von Bankangestellten

- E-Commerce ersetzt die Arbeit von Verkäufern

- Roboter ersetzen die Kassierer in Supermärkten

- Online Shops ersetzen Geschäfte vor Ort

- Fachkräfte oder Lehrer werden ersetzt durch voll automatisierte Fernkurse oder Fernstudiengänge

- Online-Coachings und Online-Beratungen, sowie Beratungstools ersetzen sogar Spezialisten

- Roboter übernehmen bereits jetzt gewisse Arbeiten im Operationssaal

- Outsourcing wird immer öfter genutzt, um Kosten zu senken

- Virtuelle Arbeitsplätze / Cloud Lösungen*

- Digitale Nomaden

- Usw. Förderung von Soft-Skills Umfragen zufolge gehen Experten in der Schweiz davon aus, dass Maschinen und Automatisierungen in einigen Jahren in der Lage sein werden, viele Routineaufgaben zu übernehmen. Auch Birol Isik ist überzeugt, dass Werte wie Teamarbeit, Offenheit, Kreativität und emotionale Intelligenz in Zukunft entscheidend sein werden. Google steht seit Jahren an der Spitze dieses Trends, indem es seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich selbstständig zu entwickeln. Während Google langweilige Aufgaben übernimmt, ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern unter anderem den Austausch von Ideen, das Ausleben ihrer Kreativität und Entspannung. Viele Unternehmen werden mit diesem Wechsel von monotoner Arbeit zu kreativer und flexibler Arbeit zu kämpfen haben. Wichtige Skills, um die Digitalisierung mitzugestalten Birol Isik geht davon aus, dass folgende Fähigkeiten notwendig, um die Digitalisierung erfolgreich mitzugestalten Mentale Stärke, Fitness und Gesundheit Veränderungen lösen in uns ein komisches Gefühl aus. Die Mitarbeiter sollten die Gelegenheit haben, sich mit einem Experten auszutauschen. Denn wenn die Mitarbeiter mental blockiert sind, hat das einen Einfluss auf die Unternehmenskultur und die Entwicklung. Daher sollten Unternehmen in die mentale Gesundheit und Fitness der Mitarbeiter investieren. Hier erfahren Sie mehr über das Mental Coaching Kommunikationsfähigkeiten und Transparenz Es ist von entscheidender Bedeutung, sich in einem internationalen Umfeld richtig auszudrücken und die richtige Kommunikation herzustellen. Neben Empathie, Höflichkeit, Teamfähigkeit und ähnlichen Eigenschaften ist es von entscheidender Bedeutung, den richtigen Gebrauch von Worten zu beherrschen. Viele Menschen sind sich über die Tragweite der Wörter nicht bewusst. Dadurch entstehen oftmals Missverständnisse. Hier erfahren Sie mehr über Kommunikation Verständnis für Daten Der Umgang mit Daten wird immer wichtiger. Es geht nicht darum, dass jeder ein Datenspezialist oder -analyst werden muss, sondern vielmehr darum, dass die Menschen ein grundlegendes Verständnis dafür haben sollten, was Daten sind, woher sie kommen, wie sie genutzt werden können und was man aus ihnen herauslesen kann. Digitalisierung als Chance - Für die Mitarbeiter gilt: Wer den technologischen Wandeln mitgestalten möchte, sollte in der Lage sein, Systeme zu verstehen und sie zu beeinflussen. Vor 20 Jahren reichte es, wenn man eine gute Qualifikation hatte. Heute muss man exzellent sein, damit man überhaupt eine Stelle in der Marktwirtschaft bekommt oder wettbewerbsfähig ist. In seinen Seminaren und Coachings empfiehlt Birol Isik, dass man sich ständig weiterbilden und neue Skills aneignen sollte. Digitalisierung für die KMU's und Start Up's: Digitale Transformation ist nicht nur ein Modewort. Sie ist die neue Normalität für alle Unternehmen. Die digitale Transformation ist der Schlüssel zur Erschliessung neuer Werte und zur Steigerung der Unternehmensleistung im digitalen Zeitalter. Die digitale Transformation ist zu einem wesentlichen Element der Unternehmensstrategie geworden, da sich Unternehmen aller Branchen inmitten eines schnellen technologischen Wandels und Umbruchs befinden. Unternehmen, die es versäumen, auf diese disruptiven Kräfte zu reagieren, werden Marktanteile verlieren. Für eine erfolgreiche Transformation müssen die KMU's verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Ziele für deren Verbesserung festlegen. Auch sollte ein Umsetzungsplan für die Verbesserungen entwickelt werden, damit eine erfolgreiche Implementierung gelingt. Birol Isik ist überzeugt, dass die fachliche Kompetenz und das lineare Denken nicht mehr ausreicht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Insbesondere die emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, sich dynamischen Prozessen und Systemen anzupassen, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Über Birol Isik Birol Isik ist der Gründer der SNF Academy und Meta Marketing Agentur. Seit 2005 berät und coacht er Unternehmer, Mitarbeiter und Führungskräfte in Hinblick auf Veränderungen, Digital-Marketing, Digitalisierung, Produktentwicklung, Trends, Kommunikation und Entwicklung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Presse SNF Academy Schweiz

