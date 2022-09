Startseite Emotionale, psychische, körperliche & geistige Selbst-Versorgung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-15 16:02. Pandemien, (Energie-)Krisen, Krieg und drohende Lebensmittelknappheit fordern eine emotionale, psychische, körperliche & geistige Selbst-Versorgung. Selbstversorgung ist ein Thema, welches heute wichtiger ist als jemals zuvor. Während die Menschen vor rund 200 Jahren noch hauptsächlich Ackerbau und Viehzucht betrieben und damit ohnehin Selbstversorger waren, sieht die Lage heute vollkommen anders aus. Gerade in der aktuellen Zeit in der wir mit Pandemien, Krisen, Krieg, stetig steigenden Energiepreisen und einer drohenden Lebensmittelknappheit konfrontiert werden, ist es sinnvoll, sich mit dem Thema Selbst-Versorgung wieder mehr zu beschäftigen. Aus diesem Grund hat Alexander der GesundCoach zahlreiche Experten zum Thema Selbst-Versorgung interviewt und den kostenfreien Online-Kongress " Als Selbst-Versorger gesund & sicher durch jede Krise " daraus gemacht, der vom 19.09. - 24.09.2022 läuft. Allerdings geht es beim Kongress nicht um die reine Selbstversorgung mit Lebensmitteln, sondern um die emotionale, psychische, körperliche & geistige Selbst-Versorgung. Die TeilnehmerInnen erwarten spannende Gespräche mit Ärzten, Gesundheitsforscher, Grenzwissenschaftler, Ökologe, Agrarwissenschaftler, Imkermeister, Die Naturfee, Kräuterexperten. Außerdem sind Themen dabei, wie; Krisenvorsorge & Preppern und viele mehr zur ganzheitlichen Selbst-Versorgung. Hier ein kurzer Auszug:

- Prof. Dr. Bernd Gerken - Permakulturgarten, Terra Preta & Komposttoilette

- Jürgen Woldt - psychische & emotionale Selbst-Versorgung

- Dr. med. Rudolf Bolzius - Mitochondrien - Die Kraftwerke der Zellen

- Stefan Becker - emotionale Selbst-Versorgung

- Matthias Langwasser - Lebte 2 Jahre in der Wildnis - Überleben in der Wildnis

- Marvin Alberg - Licht- & Frequenztherapie

- Dr. rer. nat. Markus Strauß - Wald- und Wildpflanzen-Apotheke

- und viele weitere . . . Wer sich für seine ganzheitliche Selbst-Versorgung interessiert, sollte unbedingt vom 19. - 24.09.2022 beim kostenfreien Online-Kongress teilnehmen.

