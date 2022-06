Startseite Neuer rechteckiger QR Code von DENSO: rMQR Code ist bestens geeignet für lange und schmale Stellen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-06-15 10:28. DENSO stellt den neuen Micro QR Code (rMQR Code) vor. Er kann an schmalen Stellen gedruckt werden und bietet die hervorragende Scangeschwindigkeit und Datenkapazität eines herkömmlichen QR Codes. Düsseldorf. DENSO, Teil der Toyota Gruppe, hat einen neuen QR Code entwickelt. Der rechteckige Micro QR Code, kurz rMQR Code, kann in langen, schmalen Zwischenräumen gedruckt werden. So trägt der neue QR Code von DENSO zum Informationsmanagement in kleinen Zwischenräumen mit begrenztem Platz bei. Durch die Weiterentwicklung der QR Code-Technologie konnten die Experten von DENSO den rMQR Code gut lesbar gestalten und dabei eine rechteckige statt der typischen quadratischen Form entwickeln. Weitere Informationen zu DENSO und seinen innovativen QR Code Modellen gibt es unter www.denso-wave.eu . Obwohl die Form des rMQR Codes neu ist, behält er die gleichen herausragenden Eigenschaften bezüglich der Scangeschwindigkeit und Datenkapazität eines gewöhnlichen QR Codes bei. In Zahlen: Der rMQR Code kann bis zu 361 numerische Zeichen, 219 alphanumerische Zeichen oder 92 Kanji-Zeichen speichern. Der rMQR Code von DENSO trägt zur effizienten Verwaltung und Nutzung von Informationen und Ressourcen in einer Vielzahl von Branchen bei. Dazu zählen Fertigung, Lagerverwaltung, Logistik, Transport, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Darüber hinaus ist der rMQR Code von DENSO; Teil der Toyota Gruppe, ISO-zertifiziert und kann von allen Nutzern weltweit frei und einfach verwendet werden. Weitere Informationen zum rMQR Code finden Interessierte unter www.denso-wave.eu/denso-produkte/rmqr-code.html . DENSO WAVE hat den QR Code bereits 1994 entwickelt. Da er als Public Domain nutzbar ist, ist der QR Code zum globalen Standard geworden und wird in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche verwendet. Mit dem neuen QR Code Modell macht DENSO es möglich, extrem kleine Räume zu nutzen, die zuvor schwer zugänglich waren. Die Möglichkeiten reichen von der Warenrückverfolgung in Fabriken und Lieferketten bis hin zu Produkten und Drucksachen, bei denen das Design eine wichtige Rolle spielt. Durch das Ersetzen von Barcodes durch rMQR Codes können die Zeichen oder Bilder, die ein Unternehmen aus den Sektoren Logistik, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Lagerverwaltung, Transport oder Fertigung darstellen möchte, vergrößert werden. Außerdem können mehr Informationen übermittelt werden. Somit ist der neue rMQR Code die ideale Ergänzung zu DENSOs Angebot an QR Code Modellen, zu denen der klassische QR Code, der Secure QR Code (SQRC®), der Frame QR Code oder auch der Micro QR Code gehören. Sie bieten für jede Herausforderung eine passende Lösung. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DENSO WAVE EUROPE

email : nicole.edler@denso-wave.eu DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen. Als Erfinder des QR Code® - einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat - strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen. Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen. DENSO WAVE. Driven by quality. DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu Pressekontakt: DENSO WAVE EUROPE

