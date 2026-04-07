Benutzerführung von Cosmino Panteo verbessert SPC-Prüfprozesse in der Getriebefertigung

In der Serienfertigung der Automobilindustrie müssen Qualitätsabweichungen möglichst früh erkannt werden. Für ZF hat die COSMINO AG an dessen Getriebe-Produktionsstandorten die SPC-Unterstützung modernisiert und stärker auf eine intuitive Benutzerführung ausgerichtet.

Der Automobilzulieferer setzt seit vielen Jahren auf Cosmino zur statistischen Prozessregelung (Statistical Process Control, SPC), um Prozessabweichungen frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren sowie gleichzeitig eine lückenlose Dokumentation der Qualitätsdaten sicherzustellen.

Im Zuge der Modernisierung wurde insbesondere das Bedienkonzept der Prüfdialoge überarbeitet. Prüfungen werden nun zeit- und prioritätsgesteuert ausgelöst, während Mitarbeitende Schritt für Schritt durch den Prüfprozess geführt werden.

Den ausführlichen Anwenderbericht stellt die COSMINO AG zur Verfügung auf der Homepage unter: https://www.cosmino.de/download/zf-friedrichshafen-ag-cosmino-in-der-get...