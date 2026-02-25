Während in Kiew Drohnen fliegen, sprachen im US-Capitol Menschen, die es selbst erlebt haben " was sie berichteten, lässt sich nicht in Zahlen fassen.

Am 5. Februar 2026 " Im Rayburn House Office Building, einem der zentralen Gebäude des US-Kongresses in Washington D.C., fand eine außergewöhnliche Konferenz statt. Unter dem Titel "Freiheit hat einen Namen, und er lautet Ukraine" versammelten sich Vertreter des US-Außenministeriums, Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, Militäroffiziere, Rabbiner, Pastoren, Unternehmer und Freiwillige aus mehreren Ländern zu einer dreistündigen Konferenz. Die Veranstaltung geht auf die Vision und unermüdliche Arbeit von Pastor Mark Burns und der globalen Initiative "Spirituelle Diplomaten" zurück. Burns dankte der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA ausdrücklich für ihre Unterstützung.

Die Veranstaltung war kein politisches Spektakel im klassischen Sinne. Sie war, wie mehrere Redner betonten, kein Anlass zum Feiern. Sie war ein Akt des Bezeugens.

Der Rahmen: Ein Ort mit Geschichte, ein Thema mit Gegenwart

Valery Smiyan, die als Moderatorin durch die Konferenz führte, eröffnete die Veranstaltung mit einem Verweis auf den historischen Kontext des Ortes. Das Rayburn Building, so Smiyan, sei ein Ort, an dem seit Generationen Stimmen der Freiheit erklungen seien. An diesem Tag sollte er erneut zum Resonanzraum werden " diesmal für ein Volk, das täglich unter Beschuss steht.

_"Wir sind hier nicht als Demokraten oder Republikaner, nicht als Vertreter dieser oder jener Religion, sondern als Menschen der Ehre", erklärte Smiyan vor den versammelten Gästen. "Vereint durch die Überzeugung, dass Freiheit kein Handelsgegenstand ist, dass Souveränität heilig ist und dass das tapfere Volk der Ukraine niemals allein gelassen werden darf."_

Die Konferenz war nach ihren Worten durch die Vision und die Arbeit von Pastor Mark Burns möglich geworden " einem in der Welt anerkannten geistlichen Führer, spirituellen Berater von US-Präsident Donald Trump und Leiter der Initiative "Spirituelle Diplomaten". Diese globale Initiative setzt, so Smiyan, auf moralische Autorität und religiöse Führerschaft, um die drängendsten Krisen der Welt zu adressieren. Pastor Burns hatte bereits zuvor die Ukraine besucht und war vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Sophienplatz in Kiew mit dem Orden "Für Verdienste" III. Grades ausgezeichnet worden.

Pastor Mark Burns: "Es ist nicht die Zeit für Sektgläser"

Pastor Mark Burns betrat die Tribune nicht mit den Worten eines politischen Analytikers. Er kam mit der Stimme eines Predigers " laut, direkt und ohne Beschönigung.

_"Wir sind hier, weil dort Menschen sterben. Menschen frieren. Menschen sitzen ohne Strom", _sagte Burns und wandte sich dabei direkt an die Anwesenden.

_"Jetzt ist nicht die Zeit für Sektgläser. Nicht die Zeit für Cocktails. Nicht die Zeit, einander auf die Schulter zu klopfen, während Männer und Frauen in der Ukraine jeden Gottestag Drohnen ausweichen, die über ihnen fliegen. Während kleine Kinder getötet werden, nur weil sie in die Kirche gehen. Während Frauen von dieser bösen, brutalen Armee namens Russland vergewaltigt werden " angeführt von einem bösen Mann namens Wladimir Putin."_

Burns machte deutlich, dass er mit dem Präsidenten Trump spreche und dabei immer wieder auf die Schrecken hinweise, die sich in der Ukraine ereignen. Er appellierte an das Publikum, keine Zurückhaltung zu üben: _"Ich brauche nicht, dass ihr heute ruhig und bescheiden dasitzt. Stellt euch vor, ihr seid in einer afroamerikanischen Kirche. Ich brauche eure Reaktion."_

In seiner Rede stellte Burns einen geopolitischen Zusammenhang her, der über die Ukraine hinausgeht. Russland und China, so Burns, agierten gemeinsam. Wer die Ukraine unterstütze, betreibe keine Wohltätigkeit, sondern handele im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten._ "Wenn wir sie jetzt nicht stoppen, dann werden wir gezwungen sein, sie mit amerikanischen Jungs auf dem Boden in Kiew zu stoppen"_, sagte er. "Die baltischen Staaten. Die NATO. Hören Sie mich?"

Die Unterstützung der Ukraine, so Burns' zentrales Argument, sei keine Schwächung der amerikanischen Position, sondern Ausdruck von "America First" in seiner tiefsten Bedeutung. Burns berichtete auch, dass Präsident Trump ihm wenige Tage zuvor mitgeteilt habe, man sei einer Friedensvereinbarung sehr nahe._ "Er sagte: ,Wir sind sehr nah dran.' Er sagte: ,Wir sind fast so weit.'"_ Burns rief das Publikum auf, diese Botschaft zu verbreiten und nicht nachzulassen.

Zum Abschluss seiner ersten Rede sprach Burns über das Konzept der spirituellen Diplomatie. Das Abzeichen "Spiritueller Diplomat", erklärte er, sei keine Auszeichnung, die man sich einrahme " es sei ein Versprechen. Ein Gelöbnis, die Stimme für jene zu erheben, die keine haben. _"Wenn ihr nur für ein Selfie hier seid, dann brauche ich euch nicht. Wenn ihr nur einen Social-Media-Post machen wollt, dann bleibt zuhause. Aber wenn ihr echte Kämpfer seid " dann seid ihr jene, die wir suchen."_

Rabbiner Moshe Reuven Asman: Zeuge aus Kiew

Der Chiefrabbiner von Kiew und der Ukraine, Moshe Reuven Asman, trat nach Burns auf die Tribune. Er sprach nicht als religiöser Amtsträger im feierlichen Sinne, sondern als Augenzeuge " als ein Mann, der seit dem ersten Tag der Vollinvasion die Ukraine nicht verlassen hat.

_"Ich konnte gehen, aber ich tat es nicht"_, sagte Asman. _"Mehrmals geriet ich unter schwersten Beschuss und riskierte mein Leben."_ Er berichtete, dass er Pastor Burns persönlich eingeladen hatte, in die Ukraine zu kommen " und dass Burns gekommen war.

_"Ich sah, wie sein Herz zerrissen war"_, sagte Asman über Burns' Reaktion auf das, was er in der Ukraine gesehen hatte. _"Nach diesem Besuch traf ich mich mit religiösen Vertretern aller Konfessionen der Ukraine. Sie erzählten ihm die Wahrheit: wie viele ukrainische Kinder nach Russland entführt wurden, wie viele Kirchen zerstört wurden, wie viele Priester getötet wurden."_

Asman zog einen historischen Vergleich, der für ihn persönliche Tiefe hatte. Er selbst sei in Leningrad geboren " in derselben Stadt, in der Putin aufgewachsen sei. Während Putin beim KGB war, stand Asman unter KGB-Ermittlung. _"Ich weiß, was das bedeutet."_ Heute, so der Rabbiner, versuche Russland, die Ukraine zurück in die Sowjetunion zu zwingen. Das ukrainische Volk aber wolle keine Sklaverei.

_"Wir, das jüdische Volk, waren in der Sklaverei in Ägypten und flohen. Gott führte uns heraus, aber der Pharao wollte uns zurückbringen. Das Gleiche gilt für das ukrainische Volk: Russland will die Ukraine zurück in die Sklaverei ziehen. Aber die Ukrainer wollen das nicht. Sie wollen Freiheit."_

Asman berichtete von seinen Freiwilligen, die in Hochhäuser ohne Fahrstuhl steigen " bis in den 20. Stock " um älteren Menschen Wasser, Essen und warme Kleidung zu bringen oder sie zu evakuieren. Er sprach über die bittere Kälte, die er gerade erst in der Ukraine erlebt hatte, über die zerstörte Infrastruktur, über Menschen, die in Wohnungen ohne Heizung, Wasser und Licht sitzen.

Er erzählte auch über einen jungen Unternehmer namens Jordan, der im Saal anwesend war. Ich sagte zu ihm: _"Komm in die Ukraine und investiere wenigstens 6 Millionen Dollar."_ Und er will Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar beschaffen! Ich möchte ihm danken... Heute sagte er: _"Ja, ich werde in die Ukraine investieren, weil ich daran glaube, dass sie wiederaufgebaut wird und ein wunderschönes, freies Land wird."_

Asman sagte, er sei am selben Tag beim Prayer Breakfast gewesen. Dort werde gebetet, doch das Gebet allein genüge in dieser Lage nicht. Man müsse beten " und zugleich handeln: _"Wenn wir Menschen in einer Tragödie sehen, müssen wir kommen, um sie zu retten."_

Christopher Anderson, US-Außenministerium: Berichte aus einer besetzten Kindheit

Kein Redner auf dieser Konferenz brachte die staatliche Dimension des amerikanischen Engagements so konkret zum Ausdruck wie Christopher Anderson, Kulturattaché des US-Außenministeriums. Anderson arbeitet seit 2014 im ukrainischen Dossier " er war dabei, als Russland die Krim zu annektieren versuchte, und er verhandelte im Namen der US-Regierung mit russischen Vertretern, _"die die Existenz der Ukraine als Staat mit absurden Theorien über polnischen Adel zu leugnen versuchten."_

Wenige Wochen vor der Konferenz war Anderson zusammen mit seinem Vorgesetzten, Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor Riley Barnes, in der Ukraine gewesen " mit einer konkreten Mission: das Versprechen des Präsidenten einzulösen, ukrainische Kinder, die nach Russland entführt wurden, nicht zu vergessen und alles zu tun, um sie nach Hause zu bringen.

Anderson sprach über die vierte Jahrestunde der Vollinvasion, die sich in Kürze jährt " und darüber, dass der Krieg in Wirklichkeit seit 2014 andauert. Dann wandte er sich den Schicksalen zu, die er persönlich gehört hatte.

Die Geschichte von Bruder und Schwester: Anderson berichtete von einem Geschwisterpaar, das Anderson die ukrainische First Lady Olena Selenska erzählt hatte. Die beiden Kinder lebten auf besetztem Gebiet, wurden dann tief ins russische Landesinnere deportiert und voneinander getrennt. Ihre Familie wartete auf sie und wollte sie zurückholen. Der Junge wurde permanent gemobbt " man sagte ihm, seine Familie wolle ihn nicht mehr, in der Ukraine gebe es nur Nazis. Der psychologische Druck war systematisch und anhaltend. Das Ergebnis: Der Junge nahm sich das Leben.

Anderson hielt inne. Der Saal war still.

Die Schwester wurde nicht einmal zur Beerdigung zugelassen. Danach wurde sie in ein Heim für Kinder mit "Verhaltensauffälligkeiten" eingewiesen. _"Sie sitzt in diesem Heim, obwohl ihre Familie sie zurückwill"_, sagte Anderson. _"Aber die russischen Behörden blockieren einfach alle Versuche." _Zum Zeitpunkt der Konferenz befand sie sich noch immer in Russland.

Die Geschichte des Jungen, der seine Sprache verlor: Anderson schilderte einen weiteren Fall: Ein Jugendlicher lebte unter russischer Besatzung. Das Sprechen der ukrainischen Sprache war verboten. Er musste Russisch lernen. Man bereitete ihn bereits auf den Dienst in der russischen Armee vor. Mit Hilfe der Organisation "Save Ukraine" gelang ihm die Flucht " und die Rückkehr in die Ukraine. Dort, so Anderson, darf er nun wieder frei sein.

Die Geschichte des Vaters mit der Tätowierung: Eine Familie wurde von besetztem Gebiet durch ein sogenanntes Filtrationslager geschleust " ein Begriff, der, wie Anderson sagte, "einem das Blut in den Adern gefrieren lässt". Der Vater hatte eine Tätowierung mit ukrainischer Symbolik. Russische Soldaten folterten ihn und brannten die Tätowierung buchstäblich aus seinem Körper heraus. Nur weil es ein Symbol der Ukraine war und sie es nicht mochten.

Die Tochter des Mannes wurde allein zurückgelassen. Sie sah ihre Mutter nie wieder. Was mit der Mutter geschah, ist unbekannt. Das Mädchen bezeichnete sich selbst als Ukrainerin " für die Russen war das ein Vergehen.

_"Das sind keine Einzelfälle"_, betonte Anderson._ "Das ist eine systematische Praxis der russischen Regierung, klar dokumentiert."_ Er schloss mit dem Versprechen, das er im Namen von Präsident Trump und First Lady Melania Trump erneuerte: _"Wir werden alles tun, um die sichere Rückkehr ukrainischer Kinder in ihre Familien zu gewährleisten. Unsere Position ist unerschütterlich."_

Yulia Yatsyk, ukrainische Parlamentsabgeordnete: Eine Geschichte, eine von Millionen

Die ukrainische Abgeordnete Yulia Yatsyk trat auf die Tribune und kündigte an, nicht auf Englisch zu sprechen " obwohl sie ihre Rede auf Englisch vorbereitet hatte. Sie entschied sich bewusst für Ukrainisch. _"Damit ihr hört, wie unsere Sprache klingt. Damit ihr die Schwingungen des Herzens und der ukrainischen Seele spürt."_

Fast eineinhalb tausend Tage dauere der große Krieg in der Ukraine bereits. Die Menschen in der Welt hörten die Nachrichten, wüssten von Bombenangriffen auf Städte, von Familien, die ohne Heizung, Strom und Wasser überlebten. Aber die Stimmen jener, die in den besetzten Gebieten lebten " in Melitopol, Mariupol, Berdjansk, Tokmak, und in ihrer eigenen Heimatstadt Wasiljiw­ka, die seit Februar 2022 besetzt sei " würden kaum mehr gehört.

Yatsyk erzählte ihre eigene Geschichte " "eine von Millionen", wie sie sagte.

Februar 2022. Die ersten Tage der Invasion. Die Straßen blockiert. Geschäfte und Krankenhäuser geschlossen. Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung, keine Verbindung. Ihr Team " Freiwillige, Militärangehörige, Geistliche " half Menschen, aus den besetzten Gebieten und den Kampfzonen zu fliehen. Es war eine "Straße des Lebens" unter Beschuss. Wer nicht fliehen konnte, dem brachten sie Wasser, Essen, Medikamente, Generatoren.

Ab 2023 verboten die russischen Besatzungsbehörden die Ein- und Ausreise aus besetztem Gebiet. Ukrainer, die in ihren Häusern geblieben waren, wurden gezwungen, russische Pässe anzunehmen. Wer keinen russischen Pass hatte, bekam keine Rente, keine Arbeit, keinen Lohn. Die Kinder kamen nicht in die Schule, die Eltern nicht ins Krankenhaus.

Yatsyk schilderte, was die russische Besatzungsmacht auf den okkupierten Gebieten aufgebaut hatte: fast hundert Lager und Folterzentren. Ganze Familien wurden erschossen, weil sie eine ukrainische Flagge auf dem Balkon hatten. Die Wohnungen derer, die geflohen waren, wurden nationalisiert " einfach weggenommen. Russische Soldaten, so Yatsyk, nutzten ukrainische Zivilisten zum Üben der Drohnensteuerung. Ältere Menschen wurden zur Jagd freigegeben.

_"Vergewaltigungen wurden zur Waffe " nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Kinder und Männer",_ sagte Yatsyk. _"Folter, Hunger, Elektroschocks, Knochenbrüche und sogar der Tod wurden zur Lieblingsunterhaltung russischer Soldaten. Fast 80 Prozent der zivilen Infrastruktur, der Krankenhäuser und Schulen wurden zerstört und bis heute nicht wiederaufgebaut."_

In den Schulen, die noch funktionieren, werden Kinder gezwungen, die russische Hymne zu singen. Ihnen wird eine neue Geschichte beigebracht, in der die Ukraine der Feind ist und Russland der Befreier. Die meisten Kinder, so Yatsyk, lernten trotzdem heimlich " online, in ukrainischen Schulen, in ihrer eigenen Sprache.

_"Wegen der zerstörten Krankenhäuser können Menschen keine angemessene medizinische Versorgung bekommen", fuhr sie fort. "Sie müssen nach Melitopol oder sogar auf die Krim fahren. Und deshalb sterben sie unterwegs " manchmal an Verletzungen, die eigentlich nicht lebensbedrohlich wären."_

Dann sprach Yatsyk über das, was Freiheit für sie persönlich bedeutet.

_"Freiheit bedeutet für mich, nach Hause zurückzukehren. Die Möglichkeit, durch meine Straße zu gehen, die Tür meines Hauses zu öffnen. Die Möglichkeit, meine Eltern nach Hause zu bringen. Mein Vater verbirgt seinen Schmerz darin, dass er Bilder malt."_

Sie hielt ein Gemälde in die Höhe " ein Werk ihres 73-jährigen Vaters. Es zeigte die "Ukrainische Beregynja" " die weibliche Schutzgottheit der ukrainischen Tradition. Ein Symbol weiblicher Kraft, die das Haus, die Kinder, das Land schützt.

_"Das ist über weibliche Liebe und den Wunsch nach Frieden für das eigene Land"_, sagte Yatsyk.

Sie überreichte das Gemälde Pastor Burns " als Geschenk aus einem Land, das kämpft, aber nicht aufgibt.

_"Frieden ist kein Traum. Es ist ein sehr schwieriger, sicher kein leichter Weg " Schritt für Schritt, Hand in Hand, mit einem Gebet im Herzen, gemeinsam. Gemeinsam ist unsere Stimme stark."_

Die Organisation hinter der Konferenz: ALLATRA und das Netz der Spirituellen Diplomaten

Die Konferenz wurde, wie Pastor Burns bei seiner Begrüßung und seiner abschließenden Rede mehrfach betonte, durch die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ermöglicht " vertreten durch Präsidentin Marina Ovtsynova und Kommunikationsdirektorin Valery Smiyan.

Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist seit 2014 aktiv in der Ukraine tätig " mit Freiwilligen an der Front, in Evakuierungszentren, in humanitären Missionen. In den USA, so Ovtsynova, arbeite die Bewegung mit dem Kongress, dem Senat und dem Außenministerium zusammen.

In ihrer Rede wies Ovtsynova auf eine bemerkenswerte Tatsache hin: _"Das einzige Land, in dem unsere Freiwilligen systematisch verfolgt, gefoltert und inhaftiert werden, ist Russland. Warum? Weil wir die Wahrheit über Putins Nazi-Regime und die Gefahr des sibirischen Plumes erzählen, die sie vor der Welt zu verbergen versuchen, und weil wir die Ukraine unterstützen. Genau deshalb. Der Kreml sieht uns als so große Bedrohung an, dass er eine umfassende Verfolgung gegen uns eingeleitet hat."_

Gleichzeitig, so Ovtsynova, verbreiteten Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB im Internet und in Medien " auch in ukrainischen und europäischen " die Falschinformation, ALLATRA sei eine "pro-russische" Organisation. In dem Bericht über die Methoden der russischen Desinformation, der im Jahr 2024 in Washington vorgestellt wurde und an dem amerikanische und internationale Experten sowie Vertreter des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine beteiligt waren, wurde konkret eine ukrainische Staatsbürgerin " Iryna Kremenovska (Irina Kremenowskaja) " als Agentin des russischen Einflusses genannt, die Desinformationskampagnen gegen ALLATRA organisiert habe.

_"Neben unserer Organisation versuchte sie (Iryna Kremenovska), die ukrainischen Religionswissenschaftler zu diskreditieren, die die geistliche Unabhängigkeit der Ukraine von Moskau verteidigten, und setzte sich für pro-russische Normen in der ukrainischen Gesetzgebung ein"_, - erklärte Frau Ovtsynova.

Frau Ovtsynova fuhr fort: _"Aber sie ist nicht allein. Es handelt sich um ein Netzwerk, das muss man verstehen. Sie ist nicht die einzige Akteurin. Agenten des FSB sind in ukrainische Institutionen eingedrungen, beeinflussen Journalisten und verbreiten Desinformation in der gesamten Öffentlichkeit. Und was wichtig ist: Trotz alledem ist die Ukraine eine echte Demokratie. Und in diesem demokratischen Land hat die Nationale Polizei vor wenigen Tagen offiziell anerkannt, dass "ALLATRA" die geschädigte Partei eines illegalen Versuchs ist, unsere Organisation zu vernichten."_

Sie schloss ihre Rede mit eindringlichen Worten:

"_Millionen Ukrainer, Millionen Helden verteidigen gerade jetzt nicht nur die Ukraine. Sie verteidigen die Idee der Freiheit selbst - die kostbare, zerbrechliche, aber unendlich wertvolle Idee, dass freie Menschen das Recht haben, über ihre Zukunft selbst zu entscheiden._

_Hinter den Tragödien und dem Leid der Ukrainer steht nicht einfach nur ein terroristischer Staat - Russland. Dahinter steht ein konkreter Mensch, ein Kriegsverbrecher, der sich für einen Gott hält - Wladimir Putin. Er nutzt den Massen-Terror gegen die friedliche Bevölkerung als politisches Instrument. Er tötet Menschen in der Ukraine, um seine Ziele zu erreichen. Und wie Pastor Burns heute sagte: Wenn diese Methode, die von einem Tyrannen angewendet wird, der den Atomknopf in der Hand hält, Erfolg haben sollte, können Sie sich vorstellen, in welcher Welt wir dann leben müssten... ...welche Welt unsere Kinder erben würden?_

_Deshalb ist die Unterstützung der Ukraina, ihrer Freiheit und ihres Kampfes keine Wohltätigkeit. Es dient der Abschreckung. Es dient der Stärkung der Sicherheit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit demokratischer Institutionen... ...Deshalb ist heute die ganze Ukraine um ein einziges Wort vereint - verteidigen, ihre Menschen und die ganze freie Welt verteidigen._

_Genau deshalb versucht die russische Propaganda so aggressiv, die Realität zu verdrehen, indem sie behauptet, dass die Ukraine keine Unterstützung verdient, dass die Ukraine schwach ist, dass die Ukraine hoffnungslos ist. Denn wenn Sie das glauben, wenden Sie sich von der Ukraine ab. Und wenn Sie sich abwenden, siegt der russische Terror still und leise._

_Wenn Sie hören, dass die Ukraine gespalten ist, dass die Ukraine verliert, dass die Ukrainer sich ergeben wollen " oder dass ALLATRA eine pro-russische oder putintreue Sekte ist " denkt daran: Das ist russische Propaganda von Putin. Und ich bitte Sie: Glauben Sie das nicht!"_

Stattdessen, so Ovtsynova, solle man ukrainischen Müttern glauben, die ihre Kinder vor russischen Drohnen schützen. Freiwilligen, die unter Beschuss Medikamente liefern. Militärärzten, die komplizierte Operationen unter Drohnenangriffen und ohne Strom durchführen.

Ein Kapitol als Bühne für Zeugen

Die Konferenz im Rayburn Building war ein ungewöhnliches Ereignis " nicht wegen der Namen auf der Rednerliste, sondern wegen der Art und Weise, wie über den Krieg gesprochen wurde. Es waren keine Lagebriefings, keine geopolitischen Analysen. Es waren Berichte von Menschen, die in besetzten Städten gelebt hatten, die Freunde verloren hatten, die täglich mit dem Tod konfrontiert waren und trotzdem weitermachten.

Pastor Burns hatte es in seiner Einleitung auf den Punkt gebracht:

_"Wir sind nicht hier, um zu feiern. Wir werden nicht feiern, bis ein echtes, langfristiges Friedensabkommen mit echten Sicherheitsgarantien für den souveränen Staat Ukraine erreicht ist."_

Ob diese Stimmen gehört werden " in den Parlamenten Europas, in den Büros der Vereinten Nationen, in den Kanzleien von Berlin bis Brüssel, in den Redaktionen von New York bis Tokio " bleibt offen. Aber sie erklangen laut und deutlich. Sie kamen aus unterschiedlichen Ländern, sprachen verschiedene Sprachen, trugen unterschiedliche Schicksale. Doch ihre Botschaft war dieselbe: Während in den Hauptstädten der Welt über Strategien und Budgets debattiert wird, frieren Menschen in zerstörten Wohnungen. Während Diplomaten über Verhandlungen sprechen, kämpfen Soldaten in Schützengräben. Während die Schlagzeilen weiterwandern, geht der Krieg weiter.

Ausblick: Das Schicksal der Kinder " ein eigenes Kapitel

Während Bomben fallen und Städte frieren, vollzieht sich ein weiteres Verbrechen in der Stille besetzter Gebiete: Mehr als

19.000 ukrainische Kinder

wurden nach Russland deportiert " getrennt von ihren Familien, ihrer Sprache und ihrer Identität, manche für immer. Was Russland mit diesen Kindern tut, welche Schicksale sich hinter dieser Zahl verbergen und warum

russische Soldaten einen 15-jährigen Jungen von der Straße verschleppten und ihn täglich Schützengräben ausheben ließen

" das erfahren Sie im nächsten Bericht.

