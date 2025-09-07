„Als die Farben zu weinen lernten“ – ein psychologisch-poetischer Thriller über Wahrnehmung, Wahn, Manipulation und Wahrheit von Bernd Blase.

Ab 25.09.2025 online und im Buchhandel erhältlich.

Potsdam/Senftenberg, September 2025. In Als die Farben zu weinen lernten führt Autor Bernd Blase die Leser in einen Sog aus Kunst, Psychologie, Wahn und Wahrnehmungsexperimenten. Der Erzähler Nathan – ein Künstler mit synästhetischer Sensibilität – „liest“ Menschen in Farben und gerät damit in den Strudel eines Spiels, in dem Wirklichkeit, Suggestion und Schuld ununterscheidbar werden.

Worum es geht

Zwischen Potsdam, Dresden und dem Senftenberger See tastet Nathan einer verborgenen Logik nach: Warum verändern sich die „Farben“ der Menschen? Wo enden Autonomie und beginnen (selbst)programmierte Reaktionen? Eine Reihe rätselhafter Begegnungen, ein Atelier im alten Wasserwerk und ein Kreis von Figuren – Forscher, Entwickler, Verhandler – verdichten sich zu einem Kammerspiel über Verantwortung, Wahrheit und die Kunst, die alles konservieren will, selbst das Unerträgliche.

Warum dieses Buch

Starke Stimme: Eine dichte Ich-Perspektive, die Farben, Klänge und Mikrogesten zu Indizien macht.

Zeitgeist-Thema: Narrative Auseinandersetzung mit Beeinflussbarkeit, Datenmustern, biochemischen Narrativen.

Literarische Spannung: Poetische Sprache trifft psychologischen Thrill; Schauplätze (Potsdam, Lausitz) werden zu Atmosphärenräumen.

Zitat des Autors

„Mich interessiert der Punkt, an dem Wahrnehmung nicht mehr abbildet, sondern formt – und an dem Farbe in uns spricht. Der Rest ist ein Thriller über Verantwortung.“

Erscheinung & Formate

Verkaufsstart: 25.09.2025 (online & stationär)

Formate: Hardcover

Umfang: ca. 450 Seiten | Genre: Psychologischer Thriller / Literarischer Spannungsroman

ISBN/Preis: 978-3-384-67744-0

Content-Hinweis

Das Buch enthält Darstellungen von Gewalt und forensischen Details, die einige Leser:innen verstören könnten.

Rechtlicher Hinweis (Disclaimer)

Dieses Werk ist ein fiktionaler Roman; sämtliche Bezüge auf elektromagnetische Felder (EMF), Fluorid, Glyphosat, Melatonin sowie wissenschaftliche, medizinische oder regulatorische Zusammenhänge sind erzählerische Hypothesen und Figurenperspektiven. Sie stellen keine Tatsachenbehauptungen, Empfehlungen oder Unterstellungen gegenüber realen Personen, Institutionen, Unternehmen oder Produkten dar und ersetzen keine fachliche Beratung.

Pressematerial

Cover, Autor, Leseprobe (ca. 20 Seiten) und Pressestimmen auf Anfrage. Rezensionsexemplare stehen gerne bereit.

Pressekontakt

[Verlag/Agentur Name] – Presse & Öffentlichkeitsarbeit

info@berndblase.de - 0331 58505514 oder in der APP von Bernd Blase: Bernd Blase Coaching

„Als die Farben zu weinen lernten“ – ein Roman für Leser, die Spannung nicht nur im Plot suchen, sondern in den feinen Rissen der Wirklichkeit.