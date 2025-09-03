XTRA-E® launcht Arbitrage-Batteriespeicher-Lösung: Rendite aus dem Handel mit Strom erzielen

Erbach, Deutschland – 03.09.2025 – XTRA-E®, eine Marke der Green Shark Gruppe, präsentiert eine innovative Lösung für die Energiewirtschaft: den Arbitrage-Batteriespeicher. Dieses zukunftsweisende System ermöglicht es Gewerbe- und Industrieunternehmen, aber auch Energieversorgern, durch den strategischen Kauf und Verkauf von Strom direkt an der Strombörse EPEX SPOT renditestarke Erträge zu generieren.

Das Prinzip der Arbitrage, also dem Ausnutzen von Preisdifferenzen, wird damit auf den Strommarkt übertragen. Die hochmodernen Batteriespeicher von XTRA-E laden sich in Zeiten niedriger Strompreise, beispielsweise wenn ein Überangebot an Wind- oder Solarenergie besteht, kostengünstig auf. In Phasen hoher Nachfrage und entsprechend hoher Börsenstrompreise wird der gespeicherte Strom gewinnbringend wieder ins Netz eingespeist. Dieser automatisiert ablaufende Prozess stellt eine neue, lukrative Einnahmequelle dar.

"Unser Arbitrage-Modell ist mehr als nur ein Speicher; es ist ein aktives Wertschöpfungstool", so ein Sprecher von XTRA-E®. "Wir liefern unseren Kunden die komplette Technologie und das intelligente Steuerungssystem (Energy Management System), um an der dynamischen Entwicklung der Strommärkte teilzuhaben und so die Wirtschaftlichkeit ihrer Energieassets signifikant zu steigern."

Die Vorteile des XTRA-E® Arbitrage-Batteriespeichers im Überblick:

Renditegenerierung: Erschließt eine neue, gewinnbringende Einnahmequelle durch Handel an der Strombörse.

Netzdienlichkeit: Entlastet das Stromnetz, indem Überschussenergie aufgenommen und bei Engpässen abgegeben wird, und trägt so zur Versorgungssicherheit bei.

Zukunftsicherheit: Macht Unternehmen unabhängiger von extremen Strompreisschwankungen und stellt eine langfristige Investition in die Energiezukunft dar.

Nachhaltigkeit: Fördert die Integration erneuerbarer Energien, indem deren volatile Erzeugung ausgeglichen und optimal genutzt wird.

XTRA-E® verfügt über langjährige Expertise im Bereich Energiespeicherlösungen und ist Teil der Green Shark Gruppe. Die Marke steht für Qualität, Innovation und Partnerschaft und begleitet ihre Kunden von der ersten Planung über die Finanzierung bis hin zur Installation und Wartung der Komplettlösung.

Weitere Informationen zum Arbitrage-Batteriespeicher und den Geschäftsmodellen von XTRA-E finden Sie unter www.xtra-e.de.

Über XTRA-E®:

XTRA-E® (Building. Values. Together.) ist eine Marke der Green Shark Gruppe mit Sitz in Erbach (Deutschland). Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von cutting-edge Energiespeicherlösungen für Gewerbe, Industrie und Energieversorger. XTRA-E® bietet maßgeschneiderte Komplettlösungen aus einer Hand, die auf Lithium-Ionen-Technologie basieren und dazu beitragen, Energieeffizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Energiewende aktiv zu gestalten.

