Startseite LoyaltyEffect startet INSURAACADEMY: Neues duales Ausbildungsprogramm im Schadenmanagement Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-13 13:07. Wir reagieren auf den Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Ausbildung zur SachbearbeiterIn und ManagerIn in der Schadenregulierung mit modernsten digitalen Lernmethoden und praxisnahen Trainings. Hameln, den 13.03.2025 - Mit der INSURAACADEMY startet die LoyaltyEffect

GmbH ein einzigartiges duales Aus- und Fortbildungsprogramm, das sowohl

QuereinsteigerInnen als auch Versicherungsfachkräften eine direkte Karrierechance

und Unternehmen eine effektive Lösung gegen den Fachkräftemangel bietet. In nur 10

Wochen qualifizieren sich Teilnehmer zur/zum zertifizierten SachbearbeiterIn oder

ManagerIn in der Schadenregulierung - und stehen der Versicherungsbranche als

dringend benötigte Fachkräfte zur Verfügung. Das Ausbildungsprogramm an einem innovativen Online-Campus ist speziell auf die

Anforderungen im Leistungsbereich Kfz-Schadenregulierung spezialisiert und

kombiniert theoretische Inhalte mit praktischen Fachkenntnissen. Die Theorie erfolgt

in Form von Live-Online-Vorlesungen durch das TA-Bildungszentrum, wodurch der

Unterricht ortsunabhängig absolviert werden kann. Ergänzt wird das Programm durch

praxisnahe Trainings direkt bei LoyaltyEffect, um das erlernte Wissen in realen

Schadensfällen anzuwenden. Das Programm verknüpft modernste digitale

Lernmethoden mit praxisnahen Inhalten, die von erfahrenen DozentInnen vermittelt

werden. Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten die Auszubildenden den Abschluss

eines anerkannten, zertifizierten Bildungsträgers. Die Gründung der INSURAACADEMY ist eine gezielte Reaktion auf die

Herausforderungen der Versicherungsbranche: Während die Zahl der Personen, die

eine Karriere im Versicherungswesen anstreben, stagniert, wächst der Bedarf an

qualifizierten Fachkräften, insbesondere im Schadenmanagement, kontinuierlich.

LoyaltyEffect begegnet dieser Entwicklung mit einem nahezu einzigartigen

Ausbildungsangebot, das durch seine kurze Dauer und Flexibilität besonders auf die

Bedürfnisse von QuereinsteigerInnen abgestimmt ist. "Mit der INSURAACADEMY reagieren wir auf den wachsenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Kfz-Schadenmanagement und bieten QuereinsteigerInnen und Versicherungsfachkräften

eine nachhaltige Einstiegsmöglichkeit", erklärt Matthias Frede, Geschäftsführer von LoyaltyEffect. "Solch eine zielgerichtete Ausbildung gibt es in dieser Form bisher kaum, da die

Ausbildung virtuell über ein innovatives Classroom-Konzept abgebildet wird. Wir bieten

Quereinsteigern eine echte Karrierechance und Unternehmen eine nachhaltige

Lösung gegen den Fachkräftemangel." Interessierte BewerberInnen sowie Unternehmen finden weitere Informationen zu

LoyaltyEffect und der INSURAACADEMY auf Website: www.loyalty-effect.com . Dort können sie direkt Kontakt aufnehmen, um mehr Details zur Ausbildung zu

