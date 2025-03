Startseite Workshop: Volition, Motivation und Kreativität trifft Führung. Termine in Erfurt, Potsdam, Berlin, Leipzig und Dresden Pressetext verfasst von berndblase am Mi, 2025-03-12 23:06. Workshop: Kreativität, Volition und Motivation trifft Führung. Informationen und Anmeldung in unserer APP (siehe Anhang und in den Stores: Bernd Blase Coaching) oder unter: info@berndblase.de Termin: auf Anfrage. Geplant: 6. Mai 2025, 1. Juli 2025, 29.08.2025, 10. September 2025, 15.Oktober 2025 und der 17. November 2025

Ort: Erfurt, Potsdam, Berlin, Leipzig und Dresden

Teilnehmeranzahl: max. 12 TN pro Workshop

Inkl. 2-Gang Menu, Getränke und Malutensilien Leinwand, Farben, Pinsel, Spachtel

Teilnehmerpreis: 1.300€/TN, inkl. 19% MwSt. Neuroleadership, Führung im Dreigestirn, Begeisterung und Changemanagement. Personalführung, New Work, Digitalisierung – so lauten die Themen, um die sich Führungskräfte-Seminare üblicherweise drehen. Doch wo bleibt die Kreativität, wo ist der viel beschworene Ansatz „Out-of-the-Box“?

Mit diesem Workshop wollen wir Ihnen ein Angebot dazu machen: Sie malen ein Bild! Ganz ohne Powerpoint, interaktivem Whiteboard, Laptop, Beamer… Nein, ganz altmodisch (Oldschool) auf Leinwand! Wir sind der Überzeugung, dass effiziente Führung nur mit Begeisterung, Volition und Kreativität einhergeht. Wenn Sie diese Überzeugung teilen, dann malen Sie mit uns und entdecken Sie Motivation und Kreativität neu. Frei nach Aurelius Augustinus: „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst!“ (Aurellius) Fakten

Was beinhaltet Angebot konkret? Zu den wertvollsten Ressourcen bei der Erschließung neuer Wege auf beruflicher und auf persönlicher Ebene zählt Ihre Kreativität. Sie ist ein Mittel, um zu neuen und besseren Ergebnissen zu gelangen und der entscheidende Kernprozess für jede Form von Innovation. Ihre Volition, also ihr Wille braucht ein zielorientiertes Fundament mit festen Segeln und einer Motivation, die die Einstellung formt. Wege zur Idee und zur Innovation

Ist Kreativität erlernbar?

Wichtige Quellen der Kreativität

Typische Kreativitätshemmnisse

Die Stationen des kreativen Prozesses

Rechte und linke Hirnhälfte

Einflüsse des Unterbewusstseins

Denktechniken und Denkblockaden

Körperliche Aktivität und Entspannung. Der Umgang mit Kreativitätstechniken und Assoziationstechniken

Motivationspsychologie. Hier gehen wir auf die Inhalts-/Bedürfnismodelle und auf die Prozess-/Kognitive Modelle ein Was ist Volition und wie kann ich sie fundamentieren. MOTIVATION

Bereitschaft zum Handeln

Gesamtheit der Motive

Beeinflussung von Entscheidungen und Handlungen eines Individuums

Erwartung von Handlung ist das Erreichen eines Ziels MOTIV

Persönlichkeitseigenschaft

Präferenz von bestimmter

Art von Zielen

Grund für menschliches Verhalten

Synonyme: Wunsch, Trieb, Streben, Bedürfnis

Primäre, angeborene Motive: Bspw. Aufrechterhaltung der optimalen Körpertemperatur, Schlafen, Durst, Hunger

Sekundäre, erworbene Motive: Bspw. Bedürfnis nach Anerkennung, Erfolg, Macht, Reichtum, Attraktivität, Leistung Als Medium wird in diesem Workshop das Malen aktiviert. Das Malen dient der Themenlandkarte und erzielt sofortige Kreativität und Innovation. Themen für das zu malende Bild werden gemeinsam erarbeitet. Ihr Trainer: Bernd Blase. Dozent, Coach, Trainer, Maler, Musiker und Hochschuldozent

