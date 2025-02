Startseite KSK-Immobilien vermittelt 18 Eigentumswohnungen in Köln-Weiden Pressetext verfasst von KSK-I am Fr, 2025-02-28 11:27. Köln, 27.02.2025 Die KSK-Immobilien GmbH, die Immobilienmaklerin der Kreissparkasse Köln, hat mit der Vermittlung von insgesamt 18 Eigentumswohnungen begonnen. Das moderne Neubauprojekt entsteht in Köln-Weiden. Bauträger ist die Azza Projektentwicklung GmbH. Derzeit entsteht ein Neubauprojekt mit insgesamt 18 Eigentumswohnungen im Frechener Weg in Köln-Weiden. Das viergeschossige Mehrfamilienhaus wird in Massivbauweise errichtet und entspricht als KfW-55-Haus dem neusten Stand der Technik. Mit Wohnflächen von ca. 52 m² bis ca. 120 m² und zwei bis vier Zimmern bieten die Wohnungen idealen Wohnraum für Singles, Paare und kleine Familien. „Der Frechener Weg in Köln-Weiden liegt in einem gehobenen, ruhigen Wohngebiet mit vielen Ein- und kleinen Mehrfamilienhäusern, die von gepflegten Gärten mit altem Baumbestand umgeben sind“, so Jannis Klutinius, Teamleiter Verkauf bei der KSK-Immobilien GmbH. Barrierefrei errichtet sind die Wohnungen ebenerdig zugänglich. Darüber hinaus verbinden neben zwei Treppenhäusern auch zwei Personenaufzüge alle Etagen - vom Keller bis zum Staffelgeschoss unter dem Flachdach. Eine der Penthousewohnungen fährt der Fahrstuhl direkt an. Der Zugang ist nur mit speziellem Schlüssel möglich. Eine Sicherheitstür schützt zusätzlich. Im Keller sind Tiefgaragenstellplätze vorhanden, die sich optional mit einer Vorrichtung für E-Ladesäulen ausstatten lassen. Ein Fahrradraum, ein Kellerabteil für jede Wohneinheit sowie eine Gemeinschaftswaschküche sind ebenso vorhanden. Die Wohnungen verfügen alle entweder über eine Terrasse mit kleinem Garten oder Balkon. „Die Bewohner und Bewohnerinnen des Staffelgeschosses können sich darüber hinaus über große sonnenverwöhnte Terrassen freuen, die dadurch entstehen, dass das Geschoss im Vergleich zu den anderen etwas zurückversetzt liegt“, so Mario Spiluttini, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. Das Mehrfamilienhaus zeichnet sich zudem durch seine energieeffiziente Bauweise aus. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe erzeugt die nötige Heizenergie. Ein Teil des Stroms kommt dabei von der Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach. Dreifachverglaste Fenster und ein Wärmeverbundsystem stellen sicher, dass der Energieverbrauch gering bleibt. „Käufer und Käuferinnen investieren so in eine ökologische Zukunft“, so Till Pekie, ebenfalls Immobilienberater bei der KSK-Immobilien und zusammen mit Mario Spiluttini für den Vertrieb der Wohnungen zuständig. Für optimale Wasserqualität sorgt eine Enthärtungsanlage. Die Wohnungen sind mit Fußbodenheizung mit Raumtemperaturregelung ausgestattet. Elektrische Rollläden und optional ein Smart-Home-System für die Rollladensteuerung sorgen für ausreichen Schutz und Privatsphäre. Die Eigentumswohnungen werden schlüsselfertig übergeben. Baubeginn soll im Sommer 2025 erfolgen. Die Fertigstellung ist für Anfang 2027 geplant. Ansprechpartner:

Mario Spiluttini & Till Pekie

neubau@ksk-immobilien.de

Tel.: 0221 179494-23 Anhang Größe Frechener Weg_Strassenansicht_Bildquelle drei.d darsteller_.jpg 438.38 KB