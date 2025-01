Startseite Weisheit und Strategie bei Investitionen - Royalty-Unternehmen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-31 09:34. Im Reich der Mitte hat nun das Jahr der Schlange begonnen. Weise und strategisch klug ist sie, das sollten Anleger auch sein. Der Erhalt des Vermögens und die Vorsorge für das Alter sind heute wichtiger denn je. Gold hat sich als beständiger Wert erwiesen. Doch fragen sich Anleger, ob sich beim nun hohen Goldpreis ein Investment noch lohnt. Für Gold sprechen geopolitische Querelen und Krisen und der Goldhunger der Zentralbanken. Auch die wachsende Abkehr vom US-Dollar und das schwindende Vertrauen in Fiat-Währungen lassen Gold glänzen. Ein gut ausgewogenes Portfolio sollte breit aufgestellt sein. Neben physischem Gold gehören auch die Werte der Gesellschaften, die das wertvolle Edelmetall aus dem Boden holen, dazu. Und dann gibt es noch die Royalty-Gesellschaften. Sie sorgen dafür, dass die Goldminenunternehmen ausreichend finanziert sind. Dafür erhalten sie Streams und Lizenzgebühren. Dabei tragen das Bergbaurisiko fast ganz allein die Minenbetreiber. Und steigern sie die Produktion oder machen neue Entdeckungen, dann verdienen die Royalty-Unternehmen gleich mit ohne weiteres Zutun. Auch wenn steigende Preise etwa für Energie die Minenbetreiber belasten, bleiben die Royalty-Unternehmen davon unberührt. Großes Plus ist die Vielzahl der Vereinbarungen, die ein Unternehmen aus dem Royalty-Bereich besitzt (Diversifizierung). Gold hat seine Werterhaltungsfunktion seit Tausenden von Jahren bewiesen. Natürlich geht es auch beim Gold mal rauf und mal runter, aber es handelt sich ja auch um eine mittel- bis langfristige Anlage. Ist der Goldpreis sehr hoch, dann können Gewinnmitnahmen auf die Preise drücken. Die Zentralbanken werden jedenfalls auch weiterhin ihre Goldreserven vermehren, da sind sich die Spezialisten einig. Und gerade hier haben viele Länder noch einen großen Nachholbedarf, darunter China und Indien. Unter den Royalty-Unternehmen glänzen Osisko Gold Royalties - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royal... - oder Gold Royalty - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp... -. Neben der Diversifizierung durch große Portfolios sind die beiden Gesellschaften in den sehr guten und minenfreundlichen Jurisdiktionen, Nord- beziehungsweise Nord- und Südamerika unterwegs. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten