Startseite REConf 2025: Agiles Coaching für Product Owner - mit DACH30 zur wertorientierten Führung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-29 13:46. Vortrag rund um Product Owner: Entdecken Sie, wie DACH30, Werteanalysen und Leadership Sprints den Kulturwandel und die agile Transformation in Unternehmen gezielt unterstützen. Wie gelingt es Product Ownern, ihre Rolle in agilen Teams noch effektiver und wertorientierter zu gestalten? Der Vortrag "Agiles Coaching für Product Owner: Wertebasiert, strukturiert und entwicklungsorientiert - der Matchplan mit DACH30" auf der REConf 2025 liefert die Antwort. Product Owner übernehmen eine Schlüsselrolle in agilen Teams, die nicht nur methodische Kompetenzen, sondern auch Führungskompetenzen und die Fähigkeit zur Werteorientierung erfordert. Der Vortrag zeigt praxisnah, wie durch Werteanalysen, das DACH30-Manifest und Leadership Sprints nachhaltige Strukturen und Kompetenzen geschaffen werden können. Teilnehmer erhalten Einblicke, wie sie den Mehrwert ihrer Arbeit steigern und ihre Teams gezielt unterstützen können. Weitere Informationen zum Vortrag : Agile Transformation und Kulturwandel

Dieser Vortrag steht in direktem Zusammenhang mit der Keynote "Jedes Unternehmen tickt anders - mit der eigenen Spielphilosophie den agilen Kulturwandel meistern" von Andreas Becker. Diese inspirierende Keynote veranschaulicht, wie Unternehmen durch agile Transformation und eine maßgeschneiderte Spielphilosophie den agilen Kulturwandel nachhaltig gestalten können. Der Keynote Speaker Andreas Becker greift dabei auf das Konzept von Spiral Dynamics und Teamsport-Analogien zurück, um die Einzigartigkeit jeder Unternehmenskultur in den Fokus zu rücken. Zentrale Themen:

- Unternehmenskultur und Agilität: Wie Werte und Denkweisen die agile Transformation vorantreiben.

- Coaching und Führung: Praxisansätze für die Entwicklung wertorientierter Product Owner.

Die REConf 2025 bietet als Konferenz eine einzigartige Plattform für Fach- und Führungskräfte, die sich mit den neuesten Trends und Herausforderungen in der agilen Produktentwicklung auseinandersetzen. Ob Keynote oder vertiefender Workshop - Teilnehmer erhalten wertvolle Impulse, um ihre Rolle in der agilen Transformation und im Kulturwandel ihrer Unternehmen aktiv zu gestalten.

