„Ich denke, also bin ich“ vs. „Ich bin Energie, also existiere ich grenzenlos und ewig" - Dantse Dantse

Zwei Welten, zwei Philosophien, zwei Wege des Seins

Die westliche und die afrikanische Sichtweise des Lebens sind durch eine tiefgreifende ontologische Kluft getrennt. Diese Kluft spiegelt sich in den grundlegenden Fragen des Seins wider: Während die westliche Philosophie den Fokus auf Rationalität, Logik und die Trennung von Körper und Geist legt, betrachtet die afrikanische Ontologie den Menschen als integralen Bestandteil eines universellen energetischen Netzwerks. Die Essenz dieser unterschiedlichen Ansätze zeigt sich in den Kernkonzepten

„Ich denke, also bin ich“ (Descartes, europäisch)

und

„Ich bin Energie, also existiere ich grenzenlos und ewig“ (Dantse Dantse, afrikanische Philosophie).

Die untrennbare Einheit von Körper und Geist: In der afrikanischen Spiritualität bildet die untrennbare Einheit von Körper und Geist das Fundament des Seins und der Existenz. In dem Körper lebt der Geist und in dem Geist lebt der Körper.

Dieses Buch ist eine revolutionäre Einladung, die wahre Essenz des afrikanischen Seins zu verstehen. Es stellt die tiefgreifenden Unterschiede zwischen westlicher und afrikanischer Ontologie, Spiritualität und Humanismus in den Mittelpunkt und dekonstruiert dabei die jahrhundertelangen Missverständnisse, die durch koloniale und eurozentrische Perspektiven entstanden sind. Es legt die ontologische, spirituelle und philosophische Basis der afrikanischen Weltanschauung frei, die tief in der Verbindung von Energie, Harmonie und Ambivalenz verwurzelt ist.

Während die westliche Welt ihre Identität auf Rationalität, Logik und die Trennung von Körper, Geist und Natur gründet, folgt die afrikanische Philosophie einem holistischen Ansatz, der den Menschen zusätzlich und viel stärker als grenzenlose Energie versteht – ewig verbunden mit der universellen Schöpfung. „Ich bin Energie, also existiere ich grenzenlos und ewig“ ist mehr als nur ein Konzept; es ist die Grundlage einer spirituellen und wissenschaftlichen Weltanschauung, die Harmonie und Ambivalenz statt Kontrolle und Linearität betont.

Ein zentrale Fokus des Buches liegt auf dem Begriff Obergott, einer einzigartigen spirituellen Entität der afrikanischen Ontologie, die die Eigenschaften von Gott und Satan vereint, ohne die beiden zu sein. Anders als im westlichen Verständnis, das Gott und Satan als absolute Gegensätze darstellt, ist der Obergott eine Einheit, die beide Kräfte integriert, um Balance und übernatürliche Schöpfungskraft zu gewährleisten. Aus dieser Einheit entsteht der Mensch-Gott: der afrikanische Mensch als Mitschöpfer, ausgestattet mit göttlichen Fähigkeiten, die ihn über die Begrenzungen des westlichen Rationalismus hinausheben.

Zentrale Themen des Buches

Die wahre Essenz des afrikanischen Seins: „Ich bin Energie, also existiere ich grenzenlos und ewig“. Im Gegensatz zum westlichen „Ich denke, also bin ich“ basiert das afrikanische Sein auf Energie, Harmonie und der Einheit mit Natur, Kosmos und Göttlichkeit. Der Mensch ist eine grenzenlose Energieeinheit, die über Zeit, Raum und materielle Begrenzungen hinaus existiert.

Der Obergott: Die Einheit von Gott und Satan: Der Obergott ist weder ausschließlich gut noch böse. Er ist eine allumfassende energetische Quelle, die Gegensätze vereint und sie als Werkzeuge für universelle Balance nutzt.Diese Perspektive gibt dem afrikanischen Menschen eine spirituelle Freiheit, die weit über westliche moralische Kategorien hinausgeh

Der Mensch-Gott: Der Mitschöpfer auf Erden:Der Mensch trägt die Eigenschaften des Obergotts in sich. Er hat die Fähigkeit, Realität zu gestalten, Energien zu lenken und die Naturgesetze zu nutzen, um Schöpfungskraft zu entfalten. Beispiele wie der Bau der ägyptischen Pyramiden zeigen die praktischen Anwendungen dieser schöpferischen Energie.

Afrikanischer Humanismus- Energie statt Ideologie: Der Mensch als Teil eines universellen Netzwerks, das kollektives Wohl und energetisches Gleichgewicht über individuelle Werte stellt.

Die untrennbare Einheit von Körper und Geist: In der afrikanischen Spiritualität bildet die untrennbare Einheit von Körper und Geist das Fundament des Seins und der Existenz. In dem Körper lebt der Geist und in dem Geist lebt der Körper

Wissen und Wissenschaft: Ganzheitliche Ansätze, die keine Trennung zwischen Disziplinen kennen und die Energie des Kosmos als Grundlage technologischer und wissenschaftlicher Errungenschaften nutzen. Die großen technologischen Wunder Afrikas, wie die Pyramiden, Technologie ohne Nutzung von Metall, Kunststoff, fossile Energie, telepathische Kommunikation und CO?-freies Reisen zeigen das immense Potenzial dieser Weltanschauung

Die Rolle von Melanin- Der energetische Code der Hautfarbe: Als Träger kosmischer Informationen verbindet Melanin den Menschen mit der universellen Energie und bewahrt die ursprüngliche afrikanische Spiritualität.

Ambivalenz und Einheit: Moral und Werte in der afrikanischen Spiritualität: Werte nach westlichen Definition sind keine absoluten Kategorien, sondern energetische Zustände, die situativ und flexibel interpretiert werden. Gut und Böse, Wahrheit und Lüge, Liebe und Hass, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Dankbarkeit und Undankbarkeit, Rationalität und Spiritualität, Körper und Geist sind neutral und haben keine Macht auf dem Menschen. Sie sind Werkzeuge des Menschen. Sie existieren nicht als Gegensätze, sondern als komplementäre Zustände, die situativ interpretiert werden.

Energetische Sexualität: Jenseits der physischen Grenzen: Die energetische Sexualität in der afrikanischen Spiritualität: Die intime Macht des Mensch-Gott. Die afrikanische Spiritualität, die den Menschen als grenzenlose Energie betrachtet, offenbart eine außergewöhnliche Dimension von Sexualität und Intimität, die weit über das physische Verständnis hinausgeht

Visionäre Wissenschaft und Technologie: Das Buch zeigt, wie Wissenschaft und Technologie in einer energetischen Perspektive entwickelt werden könnten, jenseits der Linearität und Materialität westlicher Ansätze. Beispiele aus der Vergangenheit, wie der Bau der Pyramiden, und visionäre Überlegungen zu energetischen Technologien (z. B. telepathische Kommunikation, CO?-freies Reisen) verdeutlichen die praktischen Potenziale dieser Weltanschauung.

Hier geht’s zum Exposé: https://indayi.de/obergott-mensch-gott/

Das Buch ist ab Sommer 2025 überall erhältlich, wo es Bücher gibt.

Das Buch fordert die Leser heraus, die afrikanische Welt nicht mehr durch die begrenzte Prägung westlicher Rationalität zu verstehen, sondern sie in ihrer spirituellen und energetischen Tiefe zu erkennen. Es zeigt, wie die afrikanische Spiritualität nicht nur ein kulturelles Relikt, sondern eine innovative, zukunftsweisende Lebensweise ist – mit Potenzial, Wissenschaft, Technologie und Humanismus global zu revolutionieren.

Dieses Werk ist eine Aufforderung, die afrikanische Spiritualität und Ontologie nicht nur neu zu bewerten, Es zeigt, wie die afrikanische Sichtweise auf Energie, Humanismus und Wissenschaft eine zukunftsweisende Antwort auf die Herausforderungen der modernen Welt bietet.. Es ist ein Schlüssel zu einem tieferen Verständnis des afrikanischen Menschen und seiner schöpferischen Rolle in einer sich wandelnden Welt.

Der Autor

Dantse Dantse

898px-Dantse_Dantse-225x300 „Ich denke, also bin ich“ vs. „Ich bin Energie, also existiere ich grenzenlos und ewig" - Den afrikanischen Mensch, sein Menschenbild und Humanismus endlich verstehen! - Dantse Dantse

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Wissenslehrer, Wissenscoach, Unternehmer und mehrfacher Bestsellerautor mit über 150 Büchern auf Deutsch und in weiteren Weltsprachen. Er schreibt Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane. Er ist Verleger, Gründer, Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.

Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis andere Akzente, als in einer sogenannten normalen Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Das hat etwas Erfrischendes und Inspirierendes und Bereicherndes.

Als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie beispielsweise Familie, Energievampirismus, Sexualität, Homosexualität, Rassismus, Organhandel, psychische Störungen, sexueller Missbrauch in der Familie usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politische Blog-Kommentare.

Die Bücher von Dantse Dantse, die alle afrikanisch inspiriert sind, verändern das Leben.

Sie sollen helfen beim Nach- und Umdenken, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zusammenzubringen und Afrika zu ehren. Der charmante Verleger von indayi edition (https://www.indayi.de), dem Verlag für besondere Bücher, sagt: „Mein Traum ist es, noch mehr Bücher afrikanischer Autor:innen zu verlegen“. Afrika steht für Dantse Dantse im Zentrum seiner Arbeit.

Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre DantseLogik (www.dantse-logik.com), die ihn zu einem begehrten Wissenslehrer und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Abgesehen davon ist er auch Gründer des Online-Portals KLICKLAC, einer Online-Plattform für den An- und Verkauf von digitalen Ratgebern (http://www.klicklac.de). Dieser Online-Marktplatz ermöglicht es Autor:innen und Beratenden sowie Menschen anderer Berufsgruppen weltweit, ihr Wissen oder auch ihre Bücher kapitelweise in Text-, Audio- oder Videoform zu verkaufen. Die User:innen sollen ebenfalls davon profitieren: Sie können für wenig Geld den Rat kaufen, den sie wirklich brauchen und müssen nicht das ganze Buch erwerben.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm: „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf.“

Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Seine Bücher werden nun in vielen Sprachen der Welt übersetzt und veröffentlicht, damit mehr Menschen von seinem Wissensschatz profitieren können.