Seit Jahrtausenden wird Bergbau betrieben Aus der obersten Schicht der Erdkruste werden Rohstoffe gewonnen. Den Anfang machten vermutlich Feuersteinlagerstätten in der Steinzeit. Meist ging es zu Anfang um die Herstellung von Geräten und Waffen. So gab es schon vor mehr als 6.500 Jahren im Iran Kupferbergwerke. Die ersten Goldbergwerke entstanden etwa 3.000 vor Christus. Heute wird für die globale Bergbau- und Minenindustrie ein Gesamtumsatz für das vergangene Jahr von rund 792 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die größten Bergbaukonzerne sind BHP, die Rio Tinto Group und Glencore. Rohstoffe sind weltweit ungleich verteilt. In Südamerika gibt es vor allem Edel- und Buntmetalle, Australien verfügt über große Eisenerzvorkommen. An Goldreserven reich sind Australien, Südafrika und Russland. In Südafrika ist in Sachen Gold das Witwatersrand-Gebiet bekannt. 1886 begann dort ein Goldrausch. Heute ist dort als Goldproduzent beispielsweise Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillw... - aktiv. Der multinationale Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern produziert auch Platin, Palladium und Rhodium. Zudem ist der Sektor der Batteriemetalle ebenfalls im Fokus der Gesellschaft. Heute werden im Bergbau immer mehr moderne Technologien wie Drohnen oder künstliche Intelligenz eingesetzt. Elektrifizierung, grüne Stromerzeugung und die Einhaltung von ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) sind bedeutungsvolle Ziele. Goldabbau soll verantwortungsvoll geschehen, Gold soll konfliktfrei produziert werden. In diesem Bereich hat sich Calibre Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining... -, ein führender mittelgroßer Goldproduzent, aktiv in Nord-, Mittel- und Südamerika, verdient gemacht. Das vierte Jahr in Folge hat das Unternehmen Vorgaben des Word Gold Council erfüllt. Werte wie Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Bergbaupraktiken werden auch für Investoren zusehends wichtiger.

