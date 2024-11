Startseite So profitieren Evum-Nutzer von deutschen Förderprogrammen für Elektromobilität Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Di, 2024-11-19 13:18. München, 19. November 2024 – Leichte Elektro-Nutzfahrzeuge wie der Evum sind nicht nur ein Beitrag zur Mobilitätswende, sondern auch eine attraktive Investition für Unternehmen und Kommunen. Dank zahlreicher Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene können Nutzer erheblich profitieren – wirtschaftlich und ökologisch. Förderprogramme machen den Umstieg einfacher Die Förderung von Elektrofahrzeugen hat in Deutschland einen klaren Kurs: Nachhaltigkeit stärken und Kosten senken. Unternehmen und Kommunen, die sich für den Evum entscheiden, können beispielsweise vom KsNI-Programm des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) profitieren. Dieses Programm unterstützt die Anschaffung von klimafreundlichen Nutzfahrzeugen und den Aufbau von Ladeinfrastruktur. Auf Landesebene bieten Programme wie der BW-e-Gutschein in Baden-Württemberg bis zu 3.000 Euro Förderung pro Fahrzeug. Ähnlich fördert Nordrhein-Westfalen mit dem Programm progres.nrw – Emissionsarme Mobilität nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Ladepunkte. Bayern zieht mit seinem Förderprogramm Elektromobilität nach und unterstützt Kommunen und Unternehmen gleichermaßen. Evum: Nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll Doch was macht den Evum so besonders? Mit seinem emissionsfreien Antrieb, geringen Betriebskosten und einem robusten, vielseitigen Design ist er die ideale Wahl für Kommunen, Bauunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe. „Der Evum ist nicht nur ein Fahrzeug, sondern eine nachhaltige Mobilitätslösung. Dank der Förderprogramme wird er für unsere Kunden auch wirtschaftlich noch attraktiver“, sagt Dr. Martin Šoltés, CEO von EVUM Motors. Einfach laden, effizient arbeiten Der Evum punktet auch bei der Ladeinfrastruktur. „Unsere Fahrzeuge können an jeder Standardsteckdose geladen werden – das spart teure Investitionen in Spezialtechnik“, erklärt Šoltés. Ergänzend dazu bietet EVUM Motors intelligente Lade- und Energiemanagementsysteme, die Kosten weiter optimieren. Ein Gewinn für Umwelt und Wirtschaft „Die Förderprogramme helfen nicht nur, die Kosten für den Umstieg auf Elektromobilität zu reduzieren. Sie machen es Unternehmen und Kommunen auch leichter, ihre Klimaziele zu erreichen“, betont Šoltés. Mit dem Evum haben Kunden die Chance, aktiv zur CO?-Reduktion beizutragen und gleichzeitig ihre Betriebskosten zu senken. Über EVUM Motors EVUM Motors entwickelt und produziert vollelektrische Nutzfahrzeuge „Made in Germany“. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit, um Kommunen, Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben den Weg in die Mobilitätswende zu erleichtern. Pressekontakt: Sonja Deleski

PR-Referentin

EVUM Motors GmbH

E-Mail: deleski@evum-motors.com

