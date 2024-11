Startseite EVUM Motors: Emissionsfreie Mobilität als Antwort auf steigende Klimaanforderungen Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Do, 2024-11-14 17:19. München, 14. November 2024 – Die verschärften Klimaschutzvorgaben stellen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor neue Herausforderungen. EVUM Motors liefert mit dem vollelektrischen Evum eine nachhaltige Lösung, die sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist. „Die Anforderungen an Klimaschutz und CO?-Reduktion steigen. Das betrifft Unternehmen genauso wie die öffentliche Hand“, erklärt Dr. Martin Šoltés, CEO von EVUM Motors. „Mit dem Evum bieten wir eine emissionsfreie und vielseitige Alternative, die den steigenden Ansprüchen gerecht wird und gleichzeitig Effizienz und Flexibilität im Arbeitsalltag sicherstellt.“ Mobilität für eine nachhaltige Zukunft Der Evum wird in Deutschland entwickelt und produziert. Er erfüllt die Anforderungen von Kommunen, Bauunternehmen und der Landwirtschaft. Mit bis zu 1,2 Tonnen Nutzlast ist er robust und vielseitig einsetzbar. Sein leiser, emissionsfreier Antrieb macht ihn ideal für innerstädtische Einsätze, Baustellen und den GaLaBau. Das Fahrzeug überzeugt durch: • Emissionsfreie Mobilität: Der elektrische Antrieb reduziert den CO?-Ausstoß und erfüllt damit strengste Klimavorgaben. • Wirtschaftliche Vorteile: Niedrigere Betriebskosten und minimaler Wartungsaufwand sorgen für langfristige Einsparungen. • Vielseitigkeit: Mit Aufbauten wie Pritsche, Kipper und Koffer passt sich der Evum flexibel an unterschiedliche Aufgaben an. Ein Partner für Klimaziele EVUM Motors hilft Unternehmen, Kommunen und öffentlichen Einrichtungen, ihre Klimaziele zu erreichen. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn im Rahmen von Bonnorange, wo der Evum bereits erfolgreich bei der Stadtreinigung eingesetzt wird. Der Evum eignet sich zudem perfekt für geförderte Projekte, bei denen Nachhaltigkeit im Fokus steht – wie beim Straßenbau oder in der Stadtreinigung. „Unsere Fahrzeuge sind ein wichtiger Schritt zur Mobilitätswende und ein klares Zeichen für eine grünere Zukunft“, sagt Dr. Šoltés. „Wir möchten zeigen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammen funktionieren können.“ Über EVUM Motors EVUM Motors ist ein innovativer Hersteller vollelektrischer Nutzfahrzeuge „Made in Germany“. Mit Blick auf Nachhaltigkeit und Effizienz entwickelt das Unternehmen Lösungen, die den Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen gerecht werden und einen aktiven Beitrag zur Reduktion von CO?-Emissionen leisten. Pressekontakt:

Telefon: +49 152 0919 1484