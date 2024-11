Startseite Von Schulden zu Millionenumsätzen: Selin Lefkeli gewinnt den Speaker Slam Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-11 14:12. Selin Lefkeli begeistert beim internationalen Speaker Slam mit ihrer Geschichte vom Schuldenabbau zum Millionenumsatz und gewinnt den Excellence Award. Am nächsten Tag folgt die Einladung nach NY! Am 7. November 2024 fand der 20. internationale Speaker Slam in Mastershausen statt, ein prestigeträchtiges Event, das auch in Städten wie München, Hamburg, Wien, Düsseldorf, Dubai und Miami gastiert. Selin Lefkeli, eine charismatische Rednerin mit türkischen Wurzeln, begeisterte das Publikum und setzte sich gegen 145 Mitbewerbende durch. Ihre Geschichte von der finanziellen Misere zu beeindruckendem unternehmerischen Erfolg führte sie zu einem der begehrtesten Preise der Veranstaltung. Mit einer Redezeit von nur vier Minuten gelang es ihr, ihre beeindruckende Transformation von einer verschuldeten Frau ohne Selbstwertgefühl zu einer erfolgreichen Unternehmerin mit einem Umsatz von 2,3 Millionen Euro zu schildern. An dem Wettbewerb nahmen Redner:innen aus 18 Nationen teil, die auf zwei Bühnen ihr Können unter Beweis stellten. Die Zuschauerzahl war nicht nur vor Ort hoch: Über 100.000 Menschen auf zwei Kontinenten verfolgten das Event im Livestream. Trotz einer langen Warteliste erhielt Lefkeli einen der begrenzten Plätze und schaffte es durch die Vorqualifikation bis ins Finale. Ein besonderes Highlight war der Excellence Award, den Lefkeli mit ihrer authentischen und inspirierenden Rede gewann. Zusätzlich wurde die Veranstaltung durch das Expertenscouting der hochkarätigen Scouting Selection bereichert. Die Jury bestand aus namhaften Persönlichkeiten wie dem Medienexperten Jörg Rositzke, der Ghostwriterin Mirjam Saeger, der Scoutingexpertin Stephanie Pierre, dem Redner Marcel Heß, Josua Laufer vom Expertenportal und Germany's Next Speaker Star Katja Kaden. Die Anwesenheit dieser renommierten Jury-Mitglieder verlieh dem Speaker Slam einen besonders hohen Stellenwert. Dass Selin Lefkeli es schaffte, diese Expert:innen mit ihrer Geschichte zu beeindrucken und sich gegen 145 andere Teilnehmer:innen durchzusetzen, macht ihren Erfolg noch eindrucksvoller. Selin Lefkeli hat mit ihrer exzellenten Rede und ihrer bewegenden Geschichte einmal mehr gezeigt, dass in jeder Frau eine "Geldheldin" steckt - eine Botschaft, die nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury inspirierte und tief berührte. Und der Erfolg spricht für sich: Am Tag nach ihrem Speaker-Slam-Auftritt wurde Selin Lefkeli für einen Vortrag in New York gebucht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Selin Lefkeli

Speaker

Mentor

Coach Selin Lefkeli hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, über Generationen hinweg auferlegte Geldmuster zu durchbrechen, um nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder ein Leben in finanzieller Freiheit zu ermöglichen. Mit ihrer selbst entwickelten Yin Flow Methode sorgt sie dafür, dass Frauen einen natürlichen Sog für mehr Kunden und Umsatz entwickeln. Buchungsanfragen per Mail Pressekontakt: Selin Lefkeli

