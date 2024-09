Startseite Vorschau: Reformation der Liebe - In Gedichten drückt Monika Andreea Hondru das Auf und Ab der Liebe aus Pressetext verfasst von VerlagKern am Do, 2024-09-05 10:08. Am 23. September erscheint der vierte Gedichtband der rumänisch-deutschen Lyrikerin Monika Andreea Hondru. In „Reformation der Liebe“ findet sie starke Metaphern für die Zerrissenheit, die mit der Liebe und der Beziehung zu einem geliebten Menschen einhergeht.

Ihr neues Buch spiegelt vor allem die Brüche und Enttäuschungen, die am Ende der Liebesbeziehung stehen. So viele Hoffnungen liegen auf der großen Liebe. Umso größer ist der Schmerz bei Trennung, Verrat und Gleichgültigkeit. Monika-Andreea Hondru drückt die überwältigenden Gefühle aus, die zwischen zwei Menschen entstehen. Sie findet poetische Bilder für die Achterbahn der Gefühle in Beziehungen. Mit ausdrucksstarken Metaphern drücken ihre Gedichte Verlorenheit und Trauer, aber auch Sehnsucht und Glück aus.

Monika-Andreea Hondru begann mit 12 Jahren, Gedichte in ihrer Muttersprache Rumänisch zu verfassen. Sie entwickelte das literarische Schreiben autodidaktisch weiter. Seit 2008 schreibt sie fast ausschließlich in deutscher Sprache und hat im Verlag Kern bereits drei Lyrik-Bände veröffentlicht: Die Stille meiner Seele spricht (9783957161840), BlitzlichtSchatten (9783957162144) und Liebe als Fremdsprache (9783957162250). Monika Andreea Hondru

Reformation der Liebe

Softcover, 172 Seiten

ISBN: 978-3-95716-389-9

ISBN E-Book: 978-3-95716-410-0

Buch: 14,90 € – E-Book 8,99 € Anhang Größe 9783957163899.jpg 434.3 KB