Startseite Nachhaltigkeit und digitalisiertes Entertainment als Gastmagnet: Trends im Roomsbereich der Hotellerie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 08:09. KAJ Hotel Networks setzt vor allem auf sein Partnernetzwerk, um Hoteliers wirtschaftliche Vorteile sowie die Steigerung von Gästezufriedenheit ermöglichen zu können. Karsten Jeß, Inhaber von KAJ Hotel Networks , hat sich zum Ziel gesetzt, der Branche stets innovative Lösungsansätze zu bieten. Dabei kooperiert er mit etablierten Unternehmen aus Deutschland, die Teil des Netzwerks sind. Sie setzen in erster Linie auf nachhaltige Produkte und moderne Unterhaltungskonzepte, die nicht nur den Aufenthalt der Gäste bereichern, sondern entscheidend zur Kundenzufriedenheit beitragen. Jean&Len, ein Anbieter von nachhaltigen Pflegeprodukten für die Hotellerie, passt regelmäßig Prozesse und Produkte an: "Als deutsches Unternehmen bieten wir mit Jean&Len vor allem kurze Lieferwege. Ebenso wird dies durch die Möglichkeit unseres Nachfüllkonzepts gefördert. Unsere hochwertigen Produkte steigern aber vor allem das Wohlbefinden der Gäste und tragen zur Kundenzufriedenheit bei", so Maik Bierik, Vertriebsleiter bei Jean&Len. Jean&Len legt besonderen Wert auf umweltfreundliche Lösungen. Durch das Nachfüllkonzept werden unter anderem Verpackungsabfälle reduziert. Der KAJ Hotel Network s-Partner sharemagazines ­- ein Spezialist für digitales Entertainment - sorgt mit digitalisierter Unterhaltung für Abwechslung in den Hotels. Jan van Ahrens, CEO bei sharemagazines, hebt hierbei die Bedeutung von digitalem Entertainment hervor: "Immer mehr Hotels setzen auf sharemagazines und sind begeistert vom innovativen Gästeentertainment. Das qualitativ hochwertige Portfolio und die intuitive Nutzung gestalten das Entertainment besonders angenehm. Gäste schätzen die breite Auswahl an Zeitungen, Magazinen, E-Books, Hörbüchern und Rätseln, die ihnen jederzeit und immer aktuell zur Verfügung stehen." Durch die Integration in bestehende Systeme und Hardware - wie digitale Gästemappen und Smart-TVs - wird die Sichtbarkeit der Inhalte an verschiedenen Orten im Hotel erhöht. Die Einbindung in Pre-Stay Mailings informiert Gäste schon vor ihrer Ankunft über die verfügbaren Entertainmentangebote und steigert die Vorfreude auf den Aufenthalt. Um beispielsweise kleinere Investitionen in Bezug auf Digitalisierung, Entertainment oder Nachhaltigkeit unkompliziert zu ermöglichen, arbeitet KAJ Hotel Networks außerdem mit Beyond Bookings zusammen. Die smarten Finanzierungslösungen für Hotels offerieren den Betrieben eine Vielzahl von Finanzierungslösungen für den Alltag: "Das Guthabendepot von bebo convert sorgt für die Finanzierung von Anschaffungen über das Budget hinaus zu finanzieren. So können Hotels ihr Budget erweitern, denn durch bebo convert werden Lieferantenrechnungen bargeldlos mit unverkauften Zimmern bezahlt", fügt Alexander Blancke, CEO von Beyond Bookings, hinzu. Unverkaufte Zimmer begleichen so Rechnungen der eigenen Lieferanten, wodurch Liquiditätsengpässe vermieden und Investitionen getätigt werden können. In der deutschen Hotellerie stehen durchschnittlich 30% der Zimmer leer, was pro Jahr rund 50 Millionen unverkaufte Zimmer bedeutet. Diese Kosten werden Jahr für Jahr einfach abgeschrieben. KAJ Hotel Networks zeigt mit seinen Partnern, wie Nachhaltigkeit und digitalisiertes Entertainment zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen in der Hotellerie werden können. Durch kurze Lieferwege, innovative Nachfüllkonzepte, erstklassige Unterhaltung und clevere Finanzierungslösungen schaffen diese Unternehmen nicht nur ein besseres Gästeerlebnis, sondern auch nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für Hoteliers. Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Alberts Water, Astrein Exzellent, A-Z Dienstleistungen, Beyond bookings, BlueStewo, Coperama, FinestLinen, Hasenkampf, Jean&Len, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, Ratiocalor, RB Hoteleinrichtungen, Robotise, RoomPal, Qausal, sharemagazines, Druckerei E. Sauerland, Peloton, Swissfeel, Teammade, Waldemar und Wirelane. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KAJ Hotel Networks

email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de Über KAJ Hotel Networks: KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.

