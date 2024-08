Startseite Lustige, schräge und originelle Mandalas Pressetext verfasst von Rufebo am Mo, 2024-08-19 16:34. Es wird Zeit, die Buntstifte anzuspitzen, denn das neue lustige, schräge und originelle Mandala-Buch von Rufebo wartet nur darauf, ausgemalt zu werden.

Der Farbzauber kann beginnen:

In diesem Mandala-Buch befindet sich auch ein kleiner Käfer, er heißt „Madalusius“, der jede Mandala-Seite begleitet und zusätzlich neben dem Mandala-Bild mit ausgewählten Farben ausgemalt werden kann.

So entsteht am Ende des Mandala-Buches ein Käfer, der durch verschiedene Farbgebungen immer wieder sein Aussehen verändert. Das Resultat: „Es schwirren viele kleine Käfer im Mandala-Buch um das Mandala-Bild herum.“ Es entsteht der Eindruck, dass die Mandala-Seite lebendig geworden ist.

Mit viel Fantasie und jede Menge Spaß werden die richtigen Farben jedes Mandala-Bild zum Leuchten bringen.

Mandalas sorgen für Ruhe, Gelassenheit und Entspannung, die im gestressten Alltag so wichtig geworden sind. Das trifft besonders auch für die Kinder zu.

Dieses Mandala-Buch kann auch im Kindergarten, in Kitas und in der Schule und natürlich auch zu Hause als Konzentrationsübung eingesetzt werden.

Ein tolles Geschenk für alle, die Mandalas lieben.

Titel: Lustige, schräge und originelle Mandalas

Autor: Rufebo

Erschienen im Epubli-Verlag am 14. August 2024

Format: DIN A4 hoch (21,0 x 29,7 cm)

Bindung: Softcover glänzend

Papier: 90g weiß, matt

Seitenzahl: 56 Seiten

Druckfarbe: schwarz / weiß

Softcover

ISBN: 978-3-759859-25-9

Ringbindung:

ISBN: 978-3-759859-3-10

Erhältlich: Im Epubli-Verlag und in den Online-Buchhandlungen

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen „Rufebo“ malte schon in ihrer frühesten Kindheit. Das Malen und Skizzieren faszinierte sie so sehr, dass sie sich für eine technische Ausbildung interessiert hatte. Schnell, lernte sie, die Techniken aber auch das Freihandzeichnen zu perfektionieren. Das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien, gibt ihr einen großen Spielraum die Bilder ins richtige Licht zu setzen. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht.

- Rufebo findet Ihr auch auf Instagram - einfach mal hineinschauen -

Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

