Startseite Florian Augustin wird Deputy CEO bei HotelPartner Revenue Management Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-07-08 08:22. Der bisherige CCO und Mitglied der Gruppenleitung des Anbieters von Revenue Management-Lösungen für die Hotellerie übernimmt zum 1. Juli 2024 die stellvertretende Geschäftsführung. Mit dieser strategischen Entscheidung soll die Führungsebene gestärkt werden, um die Dienstleistungen weiter auszubauen sowie eine weitere Expansion zu ermöglichen. Florian Augustin, der bereits seit dem Jahr 2017 für HotelPartner Revenue Management tätig ist, hat in den vergangenen Jahren massgeblich zur positiven Entwicklung des Schweizer Unternehmens beigetragen: "Seine Expertise und sein Engagement waren bisher wesentliche Bausteine für unsere Entwicklung zum führenden Branchenanbieter in der D A C H-Region. In seiner neuen Position als Deputy CEO wird Florian Augustin nicht nur sein umfassendes Wissen einbringen, sondern weiterhin eng mit mir und dem Führungsteam zusammenarbeiten, damit wir den gemeinsamen Erfolg unserer Partner und unserer Firma immer weiter ausbauen können", so Rainer M. Willa, CEO HotelPartner Revenue Management. Rainer M. Willa ist bereits über zehn Jahre bei HotelPartner Revenue Management beschäftigt und startete dort seine Karriere als Deputy CEO. Unternehmensgründer und Verwaltungsratspräsident Oliver Meyer setzt seit der Gründung seines Unternehmens auf eigene Talente und deren aktive, konsequente Weiterentwicklung. Dies spiegelt sich auch in der "TET-Synergie" von HotelPartner Reveneue Management wider, die sich aus qualifizierten Teams (T), bewährter Expertise (E) und dem Einsatz modernster Technologie (T) zusammensetzt. Florian Augustin fügt hinzu: "Es ist mir eine Ehre, die neue Funktion übernehmen zu dürfen. Ich freue mich darauf, die Zukunft des Unternehmens mit einer erhöhten Verantwortung weiter aktiv mitzugestalten und unsere Vision gemeinsam mit unseren Partnerhotels und dem gesamten Team voranzutreiben."

Florian Augustin unterstützt zukünftig als direkter Stellvertreter Rainer M. Willa in der Gesamtverantwortung länderübergreifend und bei der Führung des Unternehmens. Während sich Rainer M. Willa unter anderem auf das Qualitätsmanagement konzentriert, liegt bei Florian Augustin der Schwerpunkt im Vertrieb bzw. der Vermarktung. Der Wirtschaftswissenschaftler konnte bisher insgesamt fast 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie sammeln. Seine Karriere startete er in der Luxus- bzw. Kettenhotellerie. Das Unternehmen HotelPartner Revenue Management aus der Schweiz mit weiterem Sitz in Wien, Salzburg, Hamburg und London betreut bereits über 500 Hotels in Europa.

email : marketinghp@hotelpartner.com HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung - dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.

