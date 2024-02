Startseite Innovative Führungsausbildung im Fokus: Partnerschaft zwischen ARS Akademie & MDI Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-02-20 12:38. "Die ARS Akademie, Österreichs größter privater Fachseminaranbieter, & MDI Management Development, weltweit führender Anbieter von Führungskräfteentwicklung, kündigen strategische Partnerschaft an. Diese Allianz zielt darauf ab, Führungskräfte für die Herausforderungen und Chancen in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt bestmöglich auszubilden. Kunden können sich mit uns auf eine individuelle Lernreise begeben: Die Verschränkung von MDI inhouse Trainings mit Präsenztagen an der ARS Akademie ergänzt um Blended Learning Module und Virtual Reality Einheiten machen das Angebot einzigartig." erklärt Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie. In einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen bietet diese Partnerschaft ein umfangreiches Trainingsprogramm an, das speziell darauf ausgerichtet ist, Führungskräfte in unsicheren Kontexten zu stärken, disruptive Veränderungen zu begleiten, tragfähige Beziehungen zu Mitarbeiter*innen aufzubauen, innovativ zu denken und nachhaltig zu handeln. "Angesichts der schnellen Veränderungen in der globalen Wirtschaft und Gesellschaft ist die Entwicklung kompetenter und vielseitiger Führungskräfte wichtiger denn je", betont Gunther Fürstberger, CEO von MDI. "Unsere Trainings sind darauf ausgerichtet, Führungskräfte mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, um in einer unsicheren und dynamischen Welt erfolgreich zu sein." Zukunftsweisendes Angebot für Führungskräfte Die Trainingsmodule umfassen Themen wie Resilienz, laterale Führung, Teamentwicklung, KI-Transformation, Diversity, Equity und Inclusion, Selbstführung, Verhandeln, Konfliktlösung in der neuen Arbeitswelt, OKR, hybride Führung, Kommunikation, nachhaltige Wege zur Produktivität und agile Führung. State of the art Lernmethoden wie blended Learning-Komponenten und virtual reality Erfahrungen machen das Lernerlebnis besonders wirksam. Diese Partnerschaft vereint die umfassende Expertise der ARS Akademie, die jährlich über 18.000 Teilnehmende in mehr als 1.200 Veranstaltungen schult, mit dem globalen Einfluss und der Erfahrung von MDI, das ein Netzwerk von über 250 internationalen Consultants und Trainer:innen unterhält und jährlich mehr als 2000 Führungskräftetrainings international durchführt. Die Kurse sind sowohl in Präsenz als auch teilweise online verfügbar, um maximale Flexibilität und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Die ARS Akademie und MDI werden ihre Trainingspalette kontinuierlich erweitern, um den Bedürfnissen einer dynamischen und vielfältigen Arbeitswelt gerecht zu werden. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt in Richtung einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und inklusiven Führungskultur. Über MDI Management Development International MDI ist ein weltweit führender Anbieter von Führungskräfteentwicklung mit 60 Jahren Erfahrung. Mit Niederlassungen weltweit und einem Netzwerk von über 250 internationalen Consultants und Trainer:innen bietet MDI in verschiedenen Sprachen Trainings- und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen konzipiert und führt maßgeschneiderte Programme für Führungskräfte auf allen Ebenen, High Potentials, Expert:innen, Projektmanager:innen und Vertriebsmitarbeiter:innen durch - lokal, international und global. Rückfragehinweis: Aline Motz-Depoorter

