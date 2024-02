Startseite Change mit Mut entgegentreten Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-15 14:19. Veränderung ist ein allgegenwärtiger Bestandteil des Lebens. Ob es sich um kleine Anpassungen im Alltag oder große Umwälzungen handelt, Wandel ist unvermeidlich. Mit ihm kommen sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Veränderungen können positiv sein, wie die Gründung einer Familie, ein neuer Job oder die Verwirklichung eines Traums. Sie können aber auch negativ sein, wie der Verlust eines geliebten Menschen, eine Krankheit oder eine Naturkatastrophe.Unabhängig von der Art der Veränderung ist es wichtig, sich mit den damit verbundenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Angst ist eine natürliche Reaktion auf das Unbekannte. Es ist wichtig, diese Angst zuzulassen und gleichzeitig den Mut zu finden, weiterzumachen.

Es ist nicht leicht, sich den Herausforderungen den Lebens zu stellen und benötigt viel Mut, dennoch sollte man sich davor nicht scheuen! Majda Moser erzählt in ihrem Vortrag davon, wie sie selbst schon zahlreiche Veränderungen erlebt hat, sowohl positive als auch negative. Für jede einzelne ist sie aber dankbar, denn jeder Change in ihrem Leben hat ihr neue Chancen erzeugt, nur mit viel Mut konnte sie den damit einhergehenden Herausforderungen begegnen. Mit ihren zahlreichen Lebenserfahrungen erzählt sie in ihrem spannenden Vortrag davon, wie man sich mit Mut den neuen Herausforderungen stellen kann, sei es im Privatleben oder im Unternehmen. Nehmen Sie die Veränderungen als positiv an und Sie werden sehen, dass jeder Change für eine neue Chance steht!

Veränderung wird in den Köpfen vieler meistens als etwas gesehen, dass sie nicht kontrollieren können und deswegen in ihnen Angst und Sorge auslöst. Der entscheidende Faktor ist jedoch, dieser Angst mit Mut und Freude auf die Zukunft entgegen zu treten, um uns weiterzuentwickeln und neue Möglichkeiten unseres Lebens erkennen zu können! Veränderung ist eine Herausforderung, aber sie kann auch eine Chance sein, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Mit Mut und Zuversicht können Sie die Herausforderungen meistern und die Chancen nutzen, die sich Ihnen bieten.. Seien Sie geduldig in Prozessen der Veränderung mit sich selbst und anderen. Veränderung ist ein Teil des Lebens. Nehmen Sie diese und nutzen Sie sie als Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mag. Majda Moser

Frau Majda Moser

Sechsschimmelgasse 4

1090 Wien

Österreich fon ..: +436643568048

web ..: https://www.rednerin-achtsamkeit-motivation-veraenderung.de/

Wenn es um die Themen Motivation, Empathie und Achtsamkeit geht, dann ist Unternehmerin und Keynote Speakerin Majda Moser in ihrem Element. Die sympathische Österreicherin versteht es wie kein anderer Mensch mit ihren Vorträgen mitzureißen und ihnen dabei zu helfen, den Weg raus aus der Einsamkeit und rein in die Steigerung der Resilienz und Lebensenergie zu finden. Unternehmen zeigt die mitreißende Vortragsrednerin Majda Moser außerdem gekonnt auf, wie diese ihre Mitarbeiter durch nötige Veränderungen lotsen und bei der Zusammenarbeit im Team auf Achtsamkeit, Empathie und Wertschätzung setzen.

