Startseite HotelTechReport Awards 2024: Smart Host mehrfach von Hoteliers ausgezeichnet Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-18 17:08. Der Anbieter für innovative Hotelmanagement-Lösungen sicherte sich den 2. Platz in der Kategorie "Best Direct Booking Tools" und den 3. Platz in der Kategorie "Best Hotel CRM & E-Mail Marketing". Nachdem Smart Host im vergangenen Jahr die HotelTechReport-Support-Zertifizierung erfolgreich erhalten hat, festigt das Berliner Software-Unternehmen mit den Auszeichnungen nun seine Position als Vorreiter in der Hotelbranche. Die Platzierungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens in der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Hotellerie. Die Auszeichnung in der Kategorie "Best Direct Booking Tools" würdigt die maßgeschneiderten Funktionen von Smart Host, die Hotels dabei unterstützen, direkte Anfragen von Gästen effizient zu bearbeiten und Buchungen zu generieren. Der 3. Platz in der Kategorie "Best Hotel CRM & E-Mail Marketing" spiegelt die Wirksamkeit von Smart Hosts CRM-Funktionen wider, die eine personalisierte und automatisierte Kommunikation mit Gästen ermöglichen. "Wir sind stolz darauf, bei den HotelTechReport Awards in gleich zwei Kategorien unter den Top 3 platziert zu sein. Diese Auszeichnungen bestätigen unser Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit", so Julian Leitner, CEO & Gründer von Smart Host. "Es zeigt, dass unsere Lösungen nicht nur den aktuellen Bedarf der Branche erfüllen, sondern auch einen echten Mehrwert für Hotels schaffen." Jedes Jahr nutzen 2,5 Millionen Hotelfachleute weltweit HotelTechReport.com, um fundierte Kaufentscheidungen bei der Wahl einer geeigneten Software zu treffen. Die HotelTechAwards ermitteln somit die besten Hotelsoftwareprodukte in jeder Kategorie auf der Grundlage von Kunden- und Partnerfeedbacks und -Bewertungen, Case Studies, Integrationen, Qualität des Kundensupports und Mitarbeiterzufriedenheit. Jordan Hollander, CEO von Hotel Tech Report, ergänzt: "Der Bewertungsprozess ist einfach, transparent und unvoreingenommen - die Bewertung basiert auf bewährten Bewertungsfaktoren, welche speziell für die Branche entwickelt wurden. Nur verifizierte Hoteliers mit praktischer Erfahrung im Umgang mit dem jeweiligen Produkt dürfen eine Bewertung abgeben. Das bedeutet, dass es die Nutzer von Smart Host sind, die über die Platzierung in der jeweiligen Kategorie entschieden haben."

Smart Host setzt weiterhin auf Innovation und ein umfangreiches Serviceangebot, um Hotels dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern, die Gästezufriedenheit zu verbessern und letztendlich den Erfolg zu maximieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Smart Host GmbH

