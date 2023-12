Startseite Nur 4 kleine Alltagstipps für mehr Lebensglück - Diese 4 Tipps lassen sich ganz leicht in Deinen Alltag integrieren Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Fr, 2023-12-22 07:07. Nur 4 kleine Alltagstipps für mehr Lebensglück - Diese 4 Tipps lassen sich ganz leicht in Deinen Alltag integrieren

Was kannst Du leicht in Deinem Alltag umsetzen, um möglichst oft glücklich zu sein? Und das Beste: Für diese Tipps brauchst Du keine 3 Minuten am Tag. 1.) Überlege Dir 3 Dinge, auf die Du Dich freust

Du hast Probleme morgens aus dem Bett zu kommen? Dein Wecker hat bereits mehrfach geklingelt? Dann kann dir diese Übung vielleicht helfen.

Überlege Dir am besten vorm Zubettgehen 3 Dinge, auf die Du Dich freust.

Das können auch ganz alltägliche Dinge sein, wie Dein Kaffee nach dem Aufstehen oder die Dusche nach Deinem Sport…

Denk über den Tag hinweg immer mal an Deine 3 Dinge, du wirst überrascht sein, wie sich Deine Stimmung verändert. 2.) Überlege Dir 3 Dinge, für die Du dankbar bist

Überlege Dir täglich 3 Dinge, für die Du dankbar ist. Das kann sein, dass Du dankbar bist, dass Du einen Tag ohne oder mit wenig Schmerzen hattest; dass Du die Zeit gefunden hast, Dir eine leckere Mahlzeit zu kochen oder dass Du den Tag mit lieben Menschen verbracht hast (und herzlich gelacht hast).

Dankbarkeit produziert in Deinem Körper vermehrt die Stimmungsaufheller-Botenstoffe Dopamin und Serotonin.

Wenn Du diese Übung machst, kann Dich das allgemein glücklicher machen und Dich sogar langfristig entspannt und zufrieden machen. 3.) Nutze die 2-Minuten-Regel

Diese Regel kann bei Deiner Produktivitätssteigerung helfen und unterstützen, Dein Leben besser zu ordnen. Die Regel besagt: Erledige alles sofort, was weniger als zwei Minuten dauert.

Hier einige Beispiele: Die Spülmaschine ausräumen, den Müll rausbringen, eine Email sofort beantworten usw.

Diese 2 Minuten Regel kann Dir dabei helfen, dass sich Dein Glücksgefühl einstellt, und hinzukommt, dass Du Dich erfolgreicher fühlst, da Du etwas erledigt hast. 4.) Gehe jeden Tag (kurz) raus an die frische Luft

Gehe jeden Tag mindestens einmal (kurz) raus an die frische Luft. Sie kurbelt Deinen Stoffwechsel an, gibt Dir Energie und steigert außerdem Dein Wohlbefinden. Laut einer Studie reichen schon 21 Minuten am Tag dafür aus. Lieben Gruß

