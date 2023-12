Startseite Obama – Von Begeisterung zur bitteren Enttäuschung Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2023-12-13 14:45. Leseprobe: Barack Obama und Afrika: Von Begeisterung, Hoffnung zur totalen Desillusion und Albträumen

Der erste schwarze US-Präsident hatte für Afrika nichts anderes übrig als Täuschungen und leere Versprechungen! Afrika litt unter begrenzten Ressourcen und Respektlosigkeit, doch Obama, der falsche Jesus Christus, kümmerte sich stattdessen um unwichtigere Themen.

Barack Obama und Afrika: Von Begeisterung, Hoffnung zur totalen Desillusion und Albträumen

Meiner Meinung nach kann man sagen, dass Barack Obama von Begeisterung und Hoffnung zur totalen Desillusion und Albträumen in Bezug auf Afrika wurde.

Hier sind einige mögliche Argumente, um die Entwicklung von Begeisterung zu Desillusion im Hinblick auf Barack Obama und Afrika zu beschreiben:

Begeisterung und Hoffnung ausgelöst durch Obamas Amtsantritt

• Symbolische Bedeutung: Obamas Wahl zum ersten schwarzen US-Präsidenten hatte eine immense symbolische Bedeutung für viele schwarze afrikanische Menschen. Seine Präsidentschaft wurde als ein Durchbruch angesehen, der Hoffnung auf Veränderungen und Fortschritt brachte.

• Verbundenheit: Afrikanische Menschen fühlten sich mit Obama verbunden, da er afrikanische Wurzeln hatte und somit als Teil der afrikanischen Diaspora angesehen wurde.

• Erwartungen an Entwicklung: Afrikanische Menschen hofften auf Obamas starkes Engagement für Entwicklungsprogramme, Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastrukturprojekte in Afrika. Außerdem erwarteten sie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den USA und afrikanischen Ländern.

Desillusionierung und afrikanische Albträume durch Obamas Entscheidungen

• Begrenzte Ressourcen: Obama tat wenig für Afrika, sodass die Erwartungen an finanzielle Unterstützung und politisches Engagement nicht erfüllt wurden. Viele hatten sich mehr erhofft.

• Fortdauernde strukturelle Probleme: Wenige Bemühungen Obamas, um strukturelle Probleme in vielen afrikanischen Ländern zu lösen. Korruption, Armut und politische Instabilität blieben bestehen. Die erwarteten Veränderungen und Fortschritte blieben für viele aus.

• Kritik an Außenpolitik: Viele kritisieren, dass Obamas Außenpolitik in Bezug auf Afrika nicht ausreichend war. Und dass er nicht genug getan habe, um die Interessen und Bedürfnisse des Kontinents zu berücksichtigen. Kritik an seiner Beteiligung am Sturz von Gaddafi in Libyen und Laurent Gbagbo in der Elfenbeinküste und die Auswirkungen auf diese Regionen.

• Fortsetzung bestimmter Politik: Obama setzte in einigen Bereichen die Politik früherer US-Regierungen fort. Ein Beispiel dafür ist die Fortsetzung der Drohnenangriffe in einigen afrikanischen Ländern. Dies wurde als Verletzung der Souveränität und als mangelnde Rücksichtnahme auf die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung angesehen.

• Nicht genug gegen Rassismus getan.

• Erzwingen von LGBT+-Rechten ohne Rücksicht auf die Kultur Afrikas.

Viele Argumente zeigen, wie die anfängliche Begeisterung und Hoffnung auf Obama in Bezug auf Afrika im Laufe der Zeit einer gewissen Desillusionierung gewichen ist, da die Erwartungen und Bedürfnisse nicht vollständig erfüllt wurden.

