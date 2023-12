Startseite Juggernaut Exploration: Entdeckung mit zahlreichen hohen Gold- und Kupfergehalten! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-12-12 15:22. Juggernaut Exploration hat gleich mit dem ersten Bohrprogramm starke Gold-, Silber- und Goldgehalte erbohrt. Sogar die eigenen Erwartungen hat man damit deutlich übertroffen! Das Bingo-Projekt von Juggernaut Exploration (WKN A2PTXU / TSXV JUGR) liegt im so genannten Eskay-Graben, einem sich entwickelnden Goldgebiet in einer geologischen Umgebung von Weltrang im Goldenen Dreieck British Columbias. Dort befinden sich gleich mehrere Goldvorkommen von mehreren Millionen Unzen Gold. Zudem sind es nur 15 Kilometer Entfernung bis zur Weltklasse-Entdeckung Surebet von Goliath Resources https://goldinvest.de/goliath-resources-ltd/ - und Juggernaut legt jetzt Bohrergebnisse vor, die andeuten, dass man eine vergleichbare Discovery gemacht haben könnte! Denn Bingo umfasst dieselben geologischen Einheiten von Weltrang wie Surebet, einschließlich Hazelton-Vulkangestein und damit zusammenhängende Sedimente und Intrusivgestein sowie dieselbe Art von Mineralisierung von Pyrrhotit, Chalkopyrit und Bleiglanz, die in einer ähnlich ausgerichteten, nach Westen abfallenden Scherungszone vorkommen! (Beide Projekte sind übrigens erst in den vergangenen Jahren erreichbar geworden, da große Gebiete in der Region erst durch den fortschreitenden Gletscherschwund freigelegt wurden.) Jetzt mehr erfahren: Juggernaut Exploration: Entdeckung mit zahlreichen hohen Gold- und Kupfergehalten! Jetzt abonnieren: Die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten