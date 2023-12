Geheimwaffe Knoblauch: Wie die Wunder-Knolle Erkältungen mildert und vermeidet!

Wann bist du das letzte Mal an einer Erkältung erkrankt? Lange her? Oder denkst du, du bist häufig davon getroffen?

Die Erkältung ist wohl eine der bekanntesten Volkskrankheiten. Denn einer Umfrage nach erkranken besonders häufig 40- bis 49-jährige. Bis zu 23% der Befragten erkrankten innerhalb des Jahres 2020 zweimal an einer Erkältung. 7% dreimal oder gar öfter. Ähnliche, teils aber stark geringere Werte zeigen die anderen Altersklassen auf. Und die 60- bis 69-jährigen führen mit 45% in der Kategorie “gar nicht” an.

Klingt nach gar nicht so viel, oder? Und glaubst du, du erkrankst viel häufiger an einer Erkältung als der Rest der Bevölkerung? Obgleich du es tust oder nicht, sicher hast du dich schon gefragt:

Aber wie kann man sie mildern und vermeiden?

Dann bist du hier genau richtig! Denn die besten Tipps bekommst du hier. Denn der indayi edition-Verlag steht für alternative Medizin. Dantse Dantse hat bereits zahlreiche Ratgeber für und gegen Erkältung rausgebracht. Und diese können dir im Kampf gegen diese lästige Krankheit sicher helfen!

Deshalb findest du hier einige Ratgeber. Diese helfen dir dabei, ohne Medikamente ein starkes Immunsystem aufzubauen. Du brauchst nur ein paar wunderbare Küchenkräuter und Bücher.

Wie zum Beispiel: Nie wieder Erkältung: Meine geheime Schritt-für-Schritt-Kräuter-Anweisungen

Oder auch: Bei bester Gesundheit ohne Medikamente – Mit den Helden aus deiner Küche!

