PVC und andere profitable Polymere: Ceresana erwartet wachsenden Weltmarkt für Kunststoffrohre

Für Hersteller und Händler von Kunststoffrohren geht es wieder aufwärts: Bereits das laufende Jahr verspricht eine Erholung. Ceresana hat den Weltmarkt für Rohre, Rohrbauteile und Fittings aus Kunststoffen untersucht. Die neuste Ausgabe des Marktreports, der bereits zum sechsten Mal erscheint, prognostiziert dafür ein Wachstum von durchschnittlich gut 3 % pro Jahr. Regional sind die Aussichten allerdings sehr unterschiedlich. In Westeuropa wird die Nachfrage nach Kunststoffrohren voraussichtlich erst 2025 das Niveau von 2021 wieder übertreffen. Der Bauindustrie in China fällt es ebenfalls schwer, an ehemalige Rekorde anzuknüpfen. Nordamerika dagegen legt ein schnelleres Tempo vor. Besonders in den USA investiert der Staat gerade große Summen in die Infrastruktur der Zukunft, zum Beispiel 15 Milliarden US-Dollar allein in Ersatz für alte Trinkwasser-Rohre aus Blei.

Nichts geht ohne Rohre und Leitungen

In der Industrieanalyse zum Weltmarkt für Kunststoffrohre wird für die verschiedenen Anwendungsgebiete neu auch der Umsatz in US-Dollar aufgeschlüsselt. Am stärksten wächst die Nachfrage in den Bereichen Trinkwasser und Landwirtschaft. Allein für den Landwirtschaftssektor erwartet Ceresana bis 2032 einen Anstieg des weltweiten Kunststoffrohr-Verbrauchs von rund 3,8 % pro Jahr. Die Zunahme extremer Wetterphänomene, ob Starkregen oder Dürre, macht effizientere, leistungsfähigere Wasserleitungen notwendig. Dichte, verlustarme Kunststoffrohre dienen nicht nur bei Abwasserentsorgung, Trinkwasser- und Gasversorgung dem Umweltschutz. Die Umstellung auf erneuerbare Energien und der Aufbau von Wasserstoffnetzen erfordern neue Rohrleitungen. Kabelschutzrohre aus Kunststoff schirmen ohne großen Wartungsaufwand Glasfasernetze, Strom- und andere elektrische Leitungen gegen Beschädigungen ab. Im Vergleich zu Metall oder Beton sind Rohre aus Kunststoffen langlebiger, korrosionsbeständig und resistent gegen viele Chemikalien. Sie punkten mit leichtem Gewicht und sind einfach zu installieren.

Spezifische Kunststoffe für jeden Rohr-Bedarf

Für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete vom Tiefbau über Gebäude bis zu industriellen Anlagen werden verschiedene Kunststoffsorten eingesetzt. Klassische PVC-Rohre aus Polyvinylchlorid werden nach wie vor in großen Mengen verlegt. Für bessere Biegsamkeit und Hitzebeständigkeit wird PVC auch chloriert (PVC-C oder CPVC). Der umstrittene Kunststoff PVC bekommt jedoch zunehmend Konkurrenz: PE-Rohre aus Polyethylen zum Beispiel sind sehr biegsam und kaum anfällig für Risse – ideal für Gasleitungen und industrielle Anwendungen. Das Kürzel PE-X, auch XPE oder XLPE, steht für „dreidimensional vernetztes Polyethylen“ (cross-linked polyethylene), das besonders flexibel und haltbar ist. Am dynamischsten entwickelt sich derzeit der Markt für hitzebeständige PP-Rohre aus Polypropylen und für die Sammelkategorie „Rohre aus sonstigen Kunststoffen“. Dazu zählen zum Beispiel sehr stoßfeste und temperaturbeständige ABS-Rohre aus dem technischen Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol. Zunehmend werden auch recycelte Kunststoffe und Biokunststoffe zu Rohren verarbeitet.

Die aktuelle Marktstudie „Kunststoffrohre - Welt“:

Kapitel 1 bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Markts für Kunststoffrohre - einschließlich Prognosen bis 2032: Für jede Region der Welt werden Umsatz sowie Produktion und Verbrauch von Kunststoffrohren angegeben. In Kapitel 2 werden die größten nationalen Märkte einzeln betrachtet: Umsatz, Import und Export von Kunststoffrohren in den wichtigsten 16 Ländern. Die Produktions- sowie Verbrauchsmengen werden für die verschiedenen Kunststoff-Sorten separat angegeben: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) und sonstige Kunststoffe. Zudem werden für jedes Land die Nachfrage sowie der Umsatz aufgeteilt auf die einzelnen Anwendungsgebiete dargestellt: Abwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, Kabelschutz, Gasversorgung, Landwirtschaft, Industrie und sonstige Anwendungen. Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Kunststoffrohr-Produzenten, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 97 Herstellern geliefert. Weitere Informationen zur Marktstudie „Kunststoffrohre - Welt“ (6. Auflage): https://ceresana.com/produkt/marktstudie-kunststoffrohre-welt

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg.

Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

