Oregano statt Orangen: Warum Kräuter wie Superhelden gegen Grippe sind!

Am 12.11 war in den USA der Hühnersuppe-für-die-Seele-Tag (engl. National Chicken Soup for the Soul Day in den USA). Bon appétit!

Neben der traditionellen Hühnersuppe gibt es auch andere Gerichte, die deine Gesundheit stärken und Krankheiten wie Erkältung oder Grippe bekämpfen können. Doch woran liegt das? Hauptsächlich an den Kräutern und Gewürzen! In diesem Artikel stelle ich dir ein Buch vor mit dem du aus deiner Suppe eine Erkältungssuppe machen kannst und so ansteckungsresistent wirst.

Endlich leben ohne Grippe – wie ich: immun gegen Ansteckung, auch wenn alle um mich herum krank sind, ohne Medikamente und Impfungen

Ich bin tatsächlich gegen Grippe und Erkältung resistent geworden. Früher war ich sehr anfällig und litt enorm unter Grippe und Erkältung. Nun besiege ich seit Jahren diese Krankheiten. Und ich bin frei davon, auch wenn um mich herum alle krank sind.

Nie wieder Influenza, Erkältung, Schnupfen und ihre Symptome ist kein Werbeslogan. Es ist es Realität, die ich erlebt habe, mein Umfeld auch, meine Klienten auch. Jetzt bist du dran.

Ich zeige dir in diesem Buch, wie es geht, wie ich es im Laufe der Jahre mit sehr guten Rezepten geschafft habe, gesund zu bleiben. Diese Rezepte halten dich in der Grippe-Saison fit. Und wenn du schon erkrankt bist, kannst du die Krankheit sehr schnell mit sehr wenigen Symptomen heilen. Zu Ende ist die Zeit, in der du dich über Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfte Nase, Fieber beklagst. Du brauchst keine Schmerztabletten, keine Impfungen, keine Medikamente, die alle ihre Nebenwirkungen und Gefahren haben.

Die echten Helden gegen diese Beschwerden siehst du jeden Tag, aber du benutzt sie oft nur, um deinem Essen einen würzigen Geschmack zu geben. Das meiste Obst und Gemüse hat ihren Gehalt an Nährstoffen verloren und wirkt nicht direkt antiviral oder antibakteriell. Was aber wirklich hilft – besser als Arzneien und Obst – sind Lebensmittel, die wir in unseren Küchen stehen haben und diese leider oft nur benutzen, um dem Essen einen besonderen Geschmack zu geben. Es handelt sich um Kräuter und Gewürze.

Kräuter und Gewürze

Wusstest du, dass in 100g Bärlauch dreimal mehr und in 100g Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Und dass Bärlauch dreimal so viel Vitamin C wie Orangen enthält? Wusstest du zudem, dass Oregano die vierfache antioxidative Kraft von Blaubeeren, die zwölffache von Orangen und die 42-fache von Äpfeln hat? Kräuter und Gewürze sind wie Ferraris und Obst wie VW-Käfer. Sie sind die wahren und wirksamen Helden gegen Erkältung und Grippe und der ganzen Palette an Symptomen, wie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten.

Power Kräuter und Gewürze sind die beste Unterstützung des Immunsystems, um Erkältung und Grippe abzuwehren! Diese 10 antiviralen Kräuter und Gewürze sind die besten Hausmittel gegen Erkältung und Grippe. Sie enthalten mehr Vitamine, und Mineralstoffe als Obst und Gemüse mit sehr starker antioxidativer Kraft. Sie sind direkt antiviral und antibakteriell, sind außerdem entzündungshemmend und schützen vor Infektion. Ferner enthalten sie Zink. Zink ist ein guter Stoff, um eine Erkältung zu bekämpfen. Zink stört die Fähigkeit von Rhinoviren, die Erkältungen verursachen.

Power Küchenkräuter und Gewürze können Keimen abtöten oder ihre Menge reduzieren. So kommt es gar nicht zur Erkältung. Zudem schützen sie den Darm, der wiederum eine wichtige Rolle im Kampf gegen Erkältungs- und Grippeviren spielt.

Diese Informationen wirst du lernen:

In diesem Buch erfährst du wichtige Informationen, die deine Gesundheit maßgeblich zum Positiven verändern werden:

– Viele Erkenntnisse und Kenntnisse, die dir dein Arzt verbirgt, die dein Immunsystem auf ein hohes Schutzniveau stellen

– Alles über Kräuter und Gewürze, ihre Heileigenschaften, was und wie sie im Körper wirken und warum sie besser sind als Obst und Gemüse

– Alles über Erkältung, Grippe, Viren und Bakterien

– Wie und welche Kräuter und Gewürze das Immunsystem reparieren, schützen und heilen

– Leckere antivirale, antibakterielle, antioxidative Gesundheitssauce, die Entzündungen beseitigen

– Rezepte zur Selbstherstellung von Heilölen, Aschen, Umschlägen, Kompressen, Tinkturen – die Krankheiten wie Erkältung und all ihre Symptome bekämpfen

– Top Kräuter- und Gewürzrezepte, die magisch schmecken und Viren effektiv bekämpfen

– Und das Beste kommt immer zum Schluss: Meine geheimen Rezepte, Schritt für Schritt erklärt, damit du nie wieder eine Erkältung hast

– Und vieles mehr

Bist du neugierig geworden und möchtest mehr erfahren?

Das Buch “Endlich leben ohne Grippe und dein Arzt sagt es dir nicht – wie ich: immun gegen Ansteckung, auch wenn alle um mich herum krank sind, ohne Medikamente und Impfungen” wird dir helfen nie wieder die Grippe zu bekommen!

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

