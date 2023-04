Startseite DRUTEX auf der Münchner BAU: Neue Aluminium-Serie erfährt beachtliche Aufmerksamkeit Pressetext verfasst von ITMS22 am Fr, 2023-04-28 07:57. Als großen Erfolg verbucht DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, die Teilnahme an der diesjährigen Münchner BAU. Das Unternehmen präsentierte seinen zahlreichen Messestand-Besuchern, die firmenintern als Rekord bezeichnet werden, neun Neuheiten in seinem Sortiment, die vor allem Händlern aus Deutschland nahegebracht werden sollten. Die BAU erwies sich für DRUTEX auch als günstiger Zeitpunkt, sich nach der Erweiterung um Aluminium als nun führender Allrounder aller Fenstersysteme zu präsentieren, der während der Energiekrise mit elegantesten Lösungen aufwartet. Im Fokus standen somit die Serien aus energieeffizienten Aluminiumfenstern und Aluminiumtüren. DRUTEX feierte mit seinem Auftritt auf der weltweit größten Fachmesse für Architektur, Materialien und Systeme, die in diesem Jahr vom 17. bis 22. April stattfand, zudem Premiere. Von Tag zu Tag mit einer höheren Besucherzahl konfrontiert, konnte DRUTEX eine große Produktwirkung erzielen. „Deutschland ist für uns einer der wichtigsten Märkte. Besonders mit unseren neu hinzugekommenen, dem aktuellen Trend entsprechenden Aluminium-Produkten wollten wir punkten. Das hohe daran bekundete Interesse seitens deutscher Händler und Medien hat unsere Erwartungen zu unserer vollen Zufriedenheit erfüllt“, resümiert Pawe? Jereczek, Verkaufsdirektor bei DRUTEX. Das spätestens mit Messeende erhältliche Aluminium-Angebot von DRUTEX umfasste auf der BAU unter anderem das trendnah mit schmalem Rahmen ausgestattete MB-Skyline-Schiebetürensystem und die strengsten Isolationsstandards entsprechenden Star 90-Außentüren. Ebenfalls große Beachtung fanden das neuartige Terrassensystem MB-77HS HI Monorail, oder MB-Glass Barrier, eine moderne Interpretation französischer Balkone aus Aluminium und Glas, die direkt am Rahmen montiert wird. Mit zusätzlichen im Aluminium integrierten Dichtungen und Isolierungen ausgestattet sind die Fenster- und Türensysteme MB-79N SI/SI+ und MB-86N SI. Auch Kombinationsprodukte fanden Anklang, wie das von reinen Aluminiumrahmen äußerlich nicht zu unterscheidende und in 200 Farben erhältliche Iglo Energy Classic AluCover. Das aus der IGLO-Serie wärmste Fenster verbindet Energieeffizienz mit dem unverwechselbaren Design des reinen Alufensters. Mit einer Aluminium-Außenhaut punkten konnten sogar die bei DRUTEX etablierten Holzfenster. Darüber hinaus wurden die neuen, besonders schall- wie wärmedämmenden und mit allen Systemen zu kombinierenden Raffstoren S90 und Z90 präsentiert sowie ein Motor mit integriertem Solarpanel für Rollläden. Anhang Größe BAU-DrutexStand_800-px NEU.jpg 535.45 KB Über ITMS22 Komplettes Benutzerprofil betrachten