Startseite Die Autorin Irene Dorfner hat wieder getötet - zum Glück nur auf dem Papier... Pressetext verfasst von Irene Dorfner A... am So, 2023-01-29 14:39. Im neuen Krimi der Autorin Irene Dorfner gibt es wieder eine Leiche, und zwar diesmal im oberbayerischen Töging am Inn.

Auf einem Acker wird die Leiche einer attraktiven Frau gefunden, die niemand vermisst und offenbar auch niemand kennt. Die Mühldorfer Kriminalpolizei rund um Hauptkommissar Leo Schwartz steht vor einem Rätsel. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Im Fokus der Ermittlungen steht nicht nur das Umfeld der Toten, sondern auch der Kleintierzuchtverein B80 Töging und die Massage-Praxis von Nadine Stieger in der Erhartinger Straße... Auch in ihrem 43. Fall der beliebten Leo-Schwartz-Krimireihe hat es die Autorin Irene Dorfner wieder geschafft, den Spannungsbogen von Anfang bis zum Schluss zu halten. Man stellt sich als Leser immer wieder die Frage, wer als Täter in Frage kommt.

Die Autorin arbeitet mit der echten Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn zusammen, denn alles, was Irene Dorfner in ihren Krimis behauptet, soll auch stimmen. Ihre Protagonisten rund um Leo Schwartz sind keine Superhelden, sondern Menschen aus dem Leben. Man fiebert als Leser mit und bekommt Einblicke in menschliche Abgründe. Alle Krimis der Autorin sind als eBook, Taschenbuch und Hardcover überall erhältlich, wo es gute Bücher gibt (Buchhandel, Amazon, Weltbild, Thalia, etc.) - und natürlich auch direkt bei der Autorin (www.irene-dorfner.de).