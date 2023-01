Startseite "Lebererkrankungen sind ein Abbild des gesellschaftlichen Lebenswandels" Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2023-01-28 08:41. "Wenngleich sie still leidet, kann man eine Vergrößerung ab einem gewissen Maße durch einen diffusen Druck im Oberbauch erkennen und sollte bei solch unklaren Beschwerden den Hausarzt aufsuchen. Dies gilt vor allem bei einer ungesunden Lebensweise, welche die wesentliche Ursache für nicht-alkoholische Fettlebererkrankungen darstellt. Immerhin hatte man ja lange vermutet, dass solche Problembilder nur bei suchtbelasteten Menschen auftreten. Dieser Trugschluss befördert eine gewisse Ignoranz gegenüber herannahenden Leberfunktionsstörungen, weshalb es durchaus gilt, diese Desinformation gerade zu rücken. So sind es mittlerweile nämlich vor allem eine zu kohlenhydratreiche Nahrung und insgesamt wenig Bewegung als wegweisende Gründe dafür, dass sich die Leber am Ende gar entzünden oder fibrosieren kann. Zusammengefasst ist dieses sensible Organ ein Abbild unseres gegenwärtigen Lebenswandels und hält uns kritisch den Spiegel vor". Riehle leidet selbst unter einer Fettleberhepatitis (NASH), konnte sie aber durch eine konsequente Beseitigung seiner eigenen Risikofaktoren in Schach halten: "Neben einer genetischen Disposition waren eine arzneibedingte Adipositas, Diabetes und falsche Gewohnheiten für diese Entwicklung verantwortlich", resümiert der 37-jährige Konstanzer, der sich auch aus diesem Grund zum Ernährungsberater fortbilden ließ und seine Lebensmittelauswahl strikt umgestellt hat: "Insbesondere die Reduktion von Transfetten und Zucker bei gleichzeitiger Steigerung der Eiweißaufnahme haben eine Kehrtwende gebracht. Und auch die rechtzeitige Diagnostik hat beigetragen, Einsicht zu gewinnen, Zusammenhänge zu verstehen und entsprechend die Notbremse zu ziehen", erklärt Riehle - und fügt an: "Wenngleich die Blutwerte schon bei geringer Überlastung der Leber schnell in die Höhe schießen, sollte man bereits dann hellhörig sein. Denn wenn man in frühem Stadium reagiert und etwas an sich verändert, kann man schwierige Krankheitsverläufe vermeiden". Nichtsdestotrotz sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden: "Wer leberkrank ist, sollte sich nicht noch mit Selbstvorwürfen quälen. Schließlich sind auch Übergewicht und Lifestyle nicht immer eigeninduziert, sondern können auch hormonell bedingt sein und psychische Komponenten haben. Stigmatisierung wäre also fehl am Platz. Viel eher müssen Betroffene gefördert werden, Hilfen in Anspruch zu nehmen", appelliert Riehle abschließend Die Selbsthilfeinitiative bietet eine kostenlose Psychologische, Sozial- und Ernährungsberatung unter www.selbsthilfe-riehle.de an. Dennis Riehle engagiert sich auch Vereine und Verbände, die sich bei Interesse an seiner Unterstützung gerne melden können. Ehrenamtliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dennis Riehle

Dennis Riehle

Martin-Schleyer-Str. 27 78465 Konstanz

Deutschland E-Mail: info@presse-riehle.de

Homepage: https://www.presse-riehle.de

Telefon: 07531/955401 Pressekontakt

Selbsthilfeinitiative Hormonelle und Stoffwechselerkrankungen

Dennis Riehle

Martin-Schleyer-Str. 27 78465 Konstanz

Deutschland E-Mail: info@selbsthilfe-riehle.de

Homepage: https://www.selbsthilfe-riehle.de

Telefon: 07531/955401 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten