Startseite Das Abnehmen durch natürliche Vitalstoffe fördern Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-11 10:36. Auch im neuen Jahr 2023 wollen viele Menschen abnehmen und sich gesünder ernähren. Vitalstoffexperte Natura Vitalis bietet Unterstützung von Mutter Natur. Eine Statistik des Datendienstes Statista.com zeigt die Ergebnisse einer Umfrage in Deutschland zu den beliebtesten Neujahrsvorsätzen. Im November 2022 gaben rund 49 Prozent der Befragten an, für das nächste Jahr den den Vorsatz zu haben, sich gesünder zu ernähren. 36 Prozent wollen abnehmen, 48 Prozent mehr Sport treiben. Damit liegen drei Themen rund um Gesundheit und Körpergefühl auf den ersten Plätzen der guten Vorsätze für das neue Jahr. "Das ist natürlich auch ein sehr gutes Vorhaben. Denn Gesundheit, Fitness und gutes Aussehen sorgen für Wohlbefinden, erhöhen die Lebensqualität und können Menschen auch erfolgreicher machen. Das ist eine gute Motivation, sich direkt zu Beginn des neuen Jahres darum zu kümmern", sagt Frank Felte, Gründer und Inhaber von Natura Vitalis, einem der bekanntesten und führenden Hersteller natürlicher Vitalstoffe und Nahrungsergänzung in Deutschland (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis. Sport ist für den Gesundheitsexperten das eine - aber eine ausgewogene Ernährung das andere. Neben dem Verzicht auf Industriezucker, zu viel Kohlenhydrate und schlechte Fette weist Frank Felte vor allem auf natürliche Vitalstoffe hin, die der Körper besonders braucht. "Das folgt einem einfachen Motto: Viele wirklich wichtige Stoffe sind in unserer Nahrung nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden. Somit müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir diese Natursubstanzen von außen zuführen", sagt Frank Felte. Natura Vitalis ist mehr als 20 Jahren darauf spezialisiert, natürliche Nahrungsergänzungsprodukte zu entwickeln, die die Gesundheit wirklich fördern. Ein Beispiel ist die "30 Days Diet". Das Produkt macht die geheimen Diät-Tricks der Models und Stars für alle zugänglich und hilft dabei, geplante oder gerade laufende Gewichtsreduzierungsmaßnahme mit wichtigen Nährstoffen zu unterstützen. "So tragen beispielsweise die in "30 Days Diet" enthaltenen Vitamine Niacin, Pyridoxin und Riboflavin nicht nur zu einem - für eine erfolgreiche Gewichtsreduzierungsmaßnahme notwendigen - normalen Energiestoffwechsel, sondern auch zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Ferner verringern sie auch Müdigkeit und Ermüdung. Nicht ohne Grund haben wir diese drei aus unserer Sicht wichtigen und spannenden Vitamine jeweils in einer hoch dosierten Menge in unsere Rezeptur einfließen lassen", erklärt Frank Felte. Ebenso wichtig ist das Spurenelement Zink. Ohne ausreichend genug Zink würde unser gesamter Stoffwechsel nicht funktionieren. Zink ist als unabdingbarer Bestandteil von zahlreichen Enzymen lebensnotwendig, viele biochemische Prozesse im Körper könnten ohne Zink nicht ablaufen. So trägt Zink unter anderem zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel, einem normalen Kohlenhydratstoffwechsel, einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel sowie zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei. Frank Felte sagt: "Gute Vorsätze sind eine wichtige Motivation, danach geht es an die Umsetzung. Diese sollte aber nicht aktionistisch sein. Wer mit dem Sport anfangen will, sollte sich einfach vornehmen, wieder fitter zu werden. Es geht nicht um direkte Höchstleistungen. Auch ein Check-up beim Arzt kann nicht schaden, ebenso wenig wie ein individuelles Sportprogramm eines Experten, das die Übungen umfasst, die wirklich passen." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Natura Vitalis

