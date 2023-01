Startseite Onlineseminar: Nachhaltigkeitsmanagement als Managementmodell am 10.01.2023 von 9 bis 13 Uhr Pressetext verfasst von berndblase am Mi, 2023-01-04 11:51. Nachhaltigkeitsthemen haben wachsende Bedeutung in Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur und internationaler Gesetzgebung. Das Nachhaltigkeitsmanagement hat das Ziel diese Entwicklung in das unternehmerische Handeln zu integrieren. Drei Dimensionen sind im Rahmen der wechselseitigen Abhängigkeiten gleichberechtigt zu berücksichtigen. Ökologie - Ökonomie - Soziales Die gesamte Wertschöpfungskette ist betroffen für Analyse und nachhaltigkeitsorientiertes Handeln. EFFIZIENZ

Produktivität steigern

Dasselbe Resultat mit geringerem Ressourceneinsatz erzielen SUFFIZIENZ

Sparsame Konsumstile

„Gut leben statt viel haben“

Downsizing, Entschleunigung KONSISTENZ

Prinzipien der Natur und Abläufe der Biosphäre kopieren

Kreislaufwirtschaft

Abfälle als Wertstoffe Leitfaden zur Umsetzung von Maßnahmen der drei Dimension im Unternehmen.

200€/Teilnehmer, inkl. MwSt.

Anmeldung und Skript unter: SBW Seminare - Beratung - Coaching

Parc de Bois

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam Servicetelefon: 0331 585 05514

Mail: info@berndblase.de

Internet: www.berndblase.de D-U-N-S® Nummer: 312823349

Umsatzsteuer-ID DE250962351

Gerichtsstand Potsdam Bernd Blase ist Mitglied im Bundesverband Ethik Anhang Größe Bernd Blase 2020 Kahle Wart 7 Presse.JPG 154.19 KB Über berndblase Komplettes Benutzerprofil betrachten