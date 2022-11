Startseite Neuerscheinung im Buchhandel: Leitfaden für frisch Verstorbene - und jene, die es noch werden wollen Pressetext verfasst von Wolfgang Grin am So, 2022-11-13 14:53. Ein satirischer Leitfaden von Wolfgang Grin über das uns alle bewegende Thema. Der Tod, der uns alle betrifft! Ob er nun Ende oder Anfang oder vielleicht auch beides zwischendurch ist, muss sich letztendlich jeder selbst beantworten. Doch in diesem neu erschienenen Taschenbuch versucht der Autor mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors, viele Aspekte in diesem Zusammenhang aufzuzeigen. Dabei gelingt Wolfgang Grin – selbst Humanmediziner – mit viel Fingerspitzengefühl und künstlerischem Talent, die Grenze des guten Geschmacks nie zu überschreiten. Frei nach dem Motto: Die andere Seite von Shakespears „Sein oder Nichtsein“. Erschienen im Verlag buchschmiede.at und ab sofort im Buchhandel und auch online als eBook erhältlich.

Leitfaden für frisch Verstorbene von Wolfgang Grin | Buchschmiede

https://www.buchschmiede.at/app/book/10939-Wolfgang-Grin-Leitfaden-fur-f...

ISBN: 978-3-99139-470-9 Über Wolfgang Grin Komplettes Benutzerprofil betrachten