Startseite Waldtiere Pressetext verfasst von Rufebo am Mi, 2022-07-20 12:35. Waldtiere - ein Malspaß für alle Naturfans ab 5 Jahre Für diesen Waldspaziergang brauchst du keine festen Schuhe, sondern bunte Malstifte, damit du die Waldbewohner zum Leben erwecken kannst.

Nicht nur der Buntspecht freut sich auf deine Farbfantasien, sondern auch das Eichhörnchen, der Otter, das Reh, der Hirsch, das Wildschwein und weitere 43 Waldbewohner. Dieser Malspaß fördert die Konzentration, Motorik und die Auge-Hand-Koordination. Die Waldtiere in diesem Malbuch auf einen Blick: Ameisen, Auerhahn, Bär, Biber, Buchfink, Buntspecht, Dachs, Eichelhäher, Eichhörnchen, Elch, Eule, Feuersalamander, Fledermäuse, Fuchs, Hase, Hirsch, Käfer, Igel, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, Kuckuck, Kröte, Laubfrosch, Luchs, Marder, Mäuse, Mäusebussard, Molch, Nachtigall, Otter, Reh, Ringelnattern, Ringeltaube, Schmetterlinge, Schnecken, Sperber, Spinnen, Stieglitz, Skunk, Uhu, Unke, Waldbienen, Waldeidechse, Waldkauz, Waschbär, Wildschwein, Wolf, Zecken.

Erhältlich im Epubli-Verlag in den Online-Shops

https://www.epubli.de/shop/buch/Waldtiere-Rufebo-%2A-9783756514878/12822...

Hugendubel:

https://www.hugendubel.de/de/buch_kartoniert/rufebo-waldtiere-42933032-p...

Waldtiere Sprache: Deutsch

ISBN: 9783756514878

Format: DIN A4 hoch

Seiten: 52

Altersempfehlung: Ab 5 Jahre

Preis: 10,99 €

Hinweis zum Autor/Illustrator?Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, malte und skizzierte schon als Kind mit großer Begeisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich schon früh für eine technische Ausbildung interessiert hatte, in der sie schnell die Techniken und das Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die Bilder ins richtige Licht zu setzen.

?*?Kontakt:?Rufebo?

40223 Düsseldorf

E-Mail fe.bo1@web.de

