Startseite Der Fiat-Geld-Standard der Welt und das Gold Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-07-02 10:22. Experten streiten sich, ob der Fiat-Standard oder der Goldstandard für wirtschaftliche Stabilität sorgen. Der Goldstandard hindere die Zentralbanken daran bei Verwerfungen eine Politik zu betreiben, die für Stabilität in der Wirtschaft sorgen kann. Denn der Goldstandard bestimmt die Geldmenge. Und da würden sich Zentralbanken schwertun, Zinssätze zu senken oder zu erhöhen. Auf der anderen Seite steht der Vorteil, dass die Gelddruckmaschine nicht endlos arbeiten kann - was wiederum zu Verwerfungen in der wirtschaftlichen Stabilität führen kann. Entscheidend bei Geld ist aber nicht dessen Wachstumsrate, sondern seine Kaufkraft. In einem freien Markt ist Geld nämlich wie eine Ware, der US-Dollar und andere Währungen sind nun mal keine unabhängigen Einheiten. Der Name US-Dollar wurde übrigens vor 1933 gebraucht, um sich auf eine Goldeinheit zu beziehen, die ein Gewicht von 23,22 Körnern oder 1,50 Gramm hatte. Auch andere Währungen standen für einen bestimmten Goldbetrag. In einer Tauschwirtschaft wird Gold gegen Waren und Dienstleistungen getauscht. Gold ist Teil des Reichtums, damals wie heute, es fördert das Leben und das Wohlbefinden des Einzelnen. Nimmt das Geld ohne Deckung zu, dann entsteht eine Zunahme der Warenproduktion. Geht das aus dem Nichts geschaffene Geld zurück, geht auch die Produktion zurück. Die Politik der Zentralbanken, die die Wirtschaft stabilisieren möchte, führt zu Boom- und Bustzyklen (die Wirtschaft wächst und kommt wieder zurück). Der Goldstandard verursacht keine Instabilität. Gold ist ein stabiles Mittel zum Werterhalt, daher bei Anlegern beliebt. Mit Werten von Goldgesellschaften können Investoren auf jeden Fall ihr Depot aufwerten. Da kämen Maple Gold Mines oder Caledonia Mining in Betracht. Maple Gold Mines - https://www.youtube.com/watch?v=zwzMgOG_A-M - treibt zusammen mit dem Partner Agnico Eagle (50/50) die aussichtsreichen Projekte Douay und Joutel im Abitibi Grünsteingürtel in Quebec voran. Caledonia Mining - https://www.youtube.com/watch?v=kNcPzXxVTno -, mit 64 Prozent an der Blanket-Mine in Simbabwe beteiligt, gehört seit Jahren zu den erfolgreichen Goldproduzenten. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mitzuverantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

