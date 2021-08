Startseite Mein Weg aus dem Fegefeuer - Autobiografischer Ratgeber Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 11:33. Brenda Leb teilt in "Mein Weg aus dem Fegefeuer" ihre bewegende Geschichte, um anderen Opfern von Missbrauch Mut zu machen. Dieses Buch beinhaltet den erschütternden Bericht einer Frau, die als Jugendliche jahrelang vom eigenen Vater missbraucht und unter Drohungen zum Schweigen gebracht wurde. Für das gläubige Mädchen war diese Zeit das Fegefeuer auf Erden und selbst die Flucht aus ihrem Elternhaus konnte sie daraus nicht befreien. Die Dämonen des Missbrauchs verfolgten und beherrschten sie weiter in zwei unglücklichen Ehen. Ihre neurotischen Störungen, Panikattacken, ihr unverarbeiteter Ekel und Hass trieben sie eines Tages an den Rand des Abgrunds. Als sie nur mehr Selbstmord als Ausweg sah, erkannte sie, dass sie es ihren Kindern schuldig war, weiter zu leben und zu kämpfen. Am tiefsten Punkt ihres Lebens angekommen, nahm sie daher den Kampf um ihre seelische Gesundheit aktiv in die Hand. Brenda Leb teilt in "Mein Weg aus dem Fegefeuer" ihre Geschichte. Sie schaffte das schier Unmögliche, bekämpfte verzweifelt ihre Dämonen, wandelte negative Energie in positive und tauchte ein in das warme Licht des Glücks. Sie liefert mit diesem Buch jedoch nicht nur eine Autobiografie, sondern zugleich auch einen Ratgeber für andere Menschen, die durch ähnliche Situationen gegangen sind und nach Hoffnung und Rat suchen. Die Autorin wurde 1960 in Wien geboren und veröffentlichte nach ihrer Autobiografie auch humorvolle Unterhaltungsliteratur sowie fesselnde Romane mit sozialkritischem Hintergrund. "Mein Weg aus dem Fegefeuer" von Brenda Leb ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34987-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

