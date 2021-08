Aussichtsreiche Kandidaten: Gold, Uran, Kobalt

An Goldinvestments kommt eigentlich kein Anleger vorbei. Aber auch Uran und Kobalt sollten nicht vergessen werden.

Zu den wichtigsten Rohstoffen der Zukunft gehört Kobalt. Für die Produktion von Batterien in Elektroautos ist Kobalt notwendig und daher stark nachgefragt auf der Welt. Selbst wenn es gelingt den Kobaltanteil in den Batterien zu verringern, ganz ohne Kobalt wird es nicht gehen, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Dass das meiste Kobalt aus dem Kongo kommt, wo es oft unter zweifelhaften Bedingungen gefördert wird, erhöht noch die Brisanz des Kobalts. Doch es gibt auch anderswo Kobalt, etwa in Finnland auf dem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot von Mawson Gold - https://www.youtube.com/watch?v=6YbRv9evZN4&t=1s -. Weiter im Portfolio des Unternehmens sind drei hochgradige Goldfelder in Australien sowie eine Beteiligung an einem Goldprojekt in den USA.

Als Rohstoff mit hervorragenden Zukunftsaussichten wird auch Uran gehandelt. Auch wenn sich Deutschland von Atomkraftwerken abwendet, so steigt doch weltweit die Zahl der Reaktoren. Rund um den Globus werden eifrig neue Kernkraftwerke gebaut und geplant. Denn so können Emissionen gesenkt werden. Dies hat auch das zuerst auf Gold spezialisierte Unternehmen Consolidated Uranium - https://www.youtube.com/watch?v=TlKfPkZjNU0&t=4s - erkannt und sich Uranprojekte zugelegt.

Eine 100-prozentige Beteiligung beziehungsweise Optionsvereinbarungen zum Erwerb einer Beteiligung an Uranprojekten in Kanada, Australien und Argentinien und in den USA gehören zum Unternehmen. Jüngst kam eine 100-prozentige Beteiligung am hochgradigen Uranprojekt Matoush in Quebec dazu. Sowohl Mawson Gold als auch International Consolidated Uranium besitzen neben Kobalt beziehungsweise Uran auch noch Gold im Boden. In den aktuell unsicheren Zeiten - Corona und auch die Querelen in Afghanistan - sollte Gold als Absicherung in keinem gut diversifizierten Depot fehlen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

