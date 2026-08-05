Was jetzt für Silber und Platin spricht

Silber bleibt trotz der kräftigen Korrektur durch ein strukturelles Marktdefizit unterstützt. Bei Platin trifft eine ebenfalls angespannte Versorgungslage auf zusätzliche industrielle Zukunftsfelder.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird im Namen von Sibanye-Stillwater Ltd. und Vizsla Silver Corp. verbreitet. · Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Autorin/Redakteurin: Ingrid Heinritzi · Redaktionsschluss: 04.08.2026, 22:30 Uhr Zürich/Berlin · Erstveröffentlichung: 05.08.2026, 21:40 Uhr Zürich/Berlin ·

Silber und Platin liefern derzeit zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Argumentationsketten. Silber hat nach dem Rekordlauf zu Jahresbeginn stark korrigiert, wird aber weiterhin durch ein strukturelles Angebotsdefizit und seine breite industrielle Verwendung gestützt. Bei Platin steht vor allem die knappe Marktversorgung im Vordergrund.

Die Gold-Silber-Ratio lag am 4. August 2026 bei rund 68. Gold notierte am Spotmarkt bei etwa 4.092 US-Dollar je Unze, Silber bei rund 59,82 US-Dollar. Damit lag das Verhältnis über dem langfristigen historischen Mittelwert von knapp 60, den eine im Juli 2026 veröffentlichte Untersuchung des Silver Institute für den Zeitraum von 1970 bis Mai 2026 ermittelt hat. Die Ratio ist kein eigenständiges Kaufsignal. Sie zeigt lediglich, dass Silber relativ zu Gold weiterhin niedriger bewertet war als im langfristigen Mittel.

Nach Angaben des Silver Institute erreichte Silber am 29. Januar 2026 ein Allzeithoch von mehr als 121 US-Dollar je Unze. Seither hat sich der Preis nahezu halbiert - ein deutlicher Hinweis auf die hohe Schwankungsanfälligkeit des Marktes. An der angespannten physischen Ausgangslage hat sich jedoch wenig geändert. Der World Silver Survey 2026 rechnet für das laufende Jahr mit dem sechsten Marktdefizit in Folge und einem Fehlbetrag von rund 46,3 Millionen Unzen. Damit bleibt der Markt auf den Abbau oberirdischer Bestände angewiesen.

Auch die industrielle Nachfrage bleibt breit aufgestellt. Silber wird unter anderem in Elektronik, Fahrzeugen, Stromnetzen, Rechenzentren und der Photovoltaik benötigt. In der Solarindustrie sinkt zwar der Silberverbrauch je Zelle durch Materialeinsparungen und teilweise Substitution. Die wachsende Zahl elektrischer und digitaler Anwendungen stützt den Bedarf jedoch weiterhin. Für Anleger ergibt sich damit ein Markt, in dem ein strukturelles Defizit auf eine hohe, aber sehr volatile Preisbasis trifft.

Platin weist ebenfalls eine angespannte Angebotslage auf. Der World Platinum Investment Council prognostiziert für 2026 das vierte Defizitjahr in Folge. Das Angebot soll die Nachfrage um rund 297.000 Unzen verfehlen. Bis zum Jahresende könnten die oberirdischen Bestände auf weniger als drei Monate der weltweiten Nachfrage sinken. Damit reagiert der Platinmarkt besonders empfindlich auf Produktionsstörungen oder unerwartete Nachfrageschübe.

Platin wird vor allem in Fahrzeugkatalysatoren, in der Chemie- und Glasindustrie sowie im Schmucksektor eingesetzt. Zusätzliche langfristige Nachfrage könnte aus platinbasierten Brennstoffzellen und PEM-Technologien für die Wasserstoffwirtschaft entstehen. Umfang und Zeitpunkt dieses Wachstums hängen jedoch von Investitionen, Infrastruktur, Förderpolitik und der tatsächlichen Marktdurchdringung der Technologien ab. Platin ist deshalb weniger eine geradlinige Wachstumsstory als vielmehr ein knapp versorgter Markt mit mehreren möglichen Nachfrageimpulsen.

Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/play/sibanye-stillwater-371-ebitda-in-q1-sch... - ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen zählt zu den größten Produzenten und Raffinierern von Platingruppenmetallen und zu den führenden Goldproduzenten. Hinzu kommen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink sowie ein umfangreiches Recyclinggeschäft. Diese breite Aufstellung eröffnet den Zugang zu mehreren Metallmärkten, erhöht zugleich aber die operative und geografische Komplexität. Am 22. Juli 2026 meldete Sibanye-Stillwater, dass die UBS Group AG ihren wirtschaftlichen Anteil an den ausgegebenen Stammaktien auf 5,15 Prozent erhöht hat.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-vizsla-silver-f... - entwickelt das zu 100 Prozent gehaltene Silber-Gold-Projekt Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht auf Basis nachgewiesener und wahrscheinlicher Mineralreserven eine durchschnittliche jährliche zahlbare Produktion von rund 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Minenlaufzeit von 9,4 Jahren vor. Im Basisszenario ermittelte die Studie einen Kapitalwert nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 5 Prozent von 1,802 Milliarden US-Dollar sowie eine interne Rendite von 111 Prozent. Die Vorproduktionsinvestitionen werden mit 238,7 Millionen US-Dollar veranschlagt. Nach Berücksichtigung der in der Studie angenommenen Vorproduktionserlöse von 127,7 Millionen US-Dollar und Vorproduktionskosten von 62 Millionen US-Dollar ergeben sich Nettoanfangskosten von rund 173 Millionen US-Dollar. Die Berechnungen beruhen unter anderem auf langfristigen Annahmen von 35,50 US-Dollar je Unze Silber und 3.100 US-Dollar je Unze Gold und stellen keine Garantie für die tatsächliche Entwicklung dar.

Vizsla zielt laut Unternehmensangaben auf den ersten Silberausstoß in der zweiten Jahreshälfte 2027. Eine endgültige Bau- und Produktionsentscheidung steht jedoch noch aus und setzt unter anderem die erforderlichen Genehmigungen sowie weitere technische und unternehmerische Freigaben voraus. Im Juni 2026 vergab Vizsla an FLSmidth einen Liefervertrag für zentrale Anlagenpakete der geplanten Aufbereitung. Die Ingenieurarbeiten wurden aufgenommen; der Beginn der Fertigung steht unter dem Vorbehalt einer formellen Freigabe ("Notice to Proceed").

Fazit: Für Silber sprechen das fortbestehende strukturelle Defizit, die breite industrielle Nutzung und eine Gold-Silber-Ratio oberhalb ihres langfristigen Mittelwerts. Bei Platin stehen das erwartete vierte Defizitjahr in Folge und die niedrigen oberirdischen Bestände im Mittelpunkt. Sibanye-Stillwater bietet als diversifizierter Konzern Zugang zu Gold, Platingruppenmetallen und Recycling. Vizsla Silver ist deutlich stärker von der Entwicklung des Panuco-Projekts und des Silberpreises abhängig; bis zu einer möglichen Produktion bestehen weiterhin Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bauausführungs- und Metallpreisrisiken.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report... und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

CEO Swiss Resource Capital AG

Quellen und Datenstand

• Reuters, "Gold rises on softer oil prices; US jobs data, Fed rate outlook on tap", 04.08.2026

• Silver Institute, "Elevated Lease Rates, Regional Liquidity Tightness, and Robust Investor Interest Resulted in Record Silver Prices in 2025", 15.04.2026

• Silver Institute, "Gold:Silver Ratio Continues to be Relevant in the Modern Era", 22.07.2026

• World Platinum Investment Council, "Platinum Quarterly Q1 2026", 18.05.2026

• Sibanye-Stillwater, Investor Fact Sheet, Stand Mai 2026

• Sibanye-Stillwater, "Notification of an acquisition of beneficial interest in securities by UBS Group AG", 22.07.2026

• Vizsla Silver, "Vizsla Silver Delivers Positive Feasibility Study for the Panuco Project", 12.11.2025

• Vizsla Silver, NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Panuco Project, Stichtag 04.11.2025

• Vizsla Silver, "Vizsla Silver Awards Equipment Supply Agreement for Panuco", 16.06.2026

Technische Grundlage zu Panuco: Die vorstehenden wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf der von Vizsla Silver Corp. am 12. November 2025 veröffentlichten Machbarkeitsstudie und der dazugehörigen Unternehmensmeldung gemäß NI 43-101. Die Studie wurde von unabhängigen Qualified Persons bei Ausenco Engineering Canada ULC, Mining Plus Canada Consulting Ltd. und SGS Canada Inc. erstellt. Kevin Murray, P.Eng., verantwortete unter anderem die wirtschaftliche Analyse und die Kostenabschätzungen; Jason Blais, P.Eng., die Mineralreservenschätzung, Abbaumethoden und Abbaukosten; Allan Armitage, Ph.D., P.Geo., die Mineralressourcenschätzung. Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP, damals Vice President Exploration von Vizsla Silver, prüfte und genehmigte den wissenschaftlichen und technischen Inhalt der zugrunde liegenden Unternehmensmeldung. Der vorliegende deutschsprachige Beitrag wurde weder den Emittenten noch den genannten Qualified Persons zur Prüfung oder Genehmigung vorgelegt.

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Disclaimer

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Methodik, Datenstand und Preisbezug: Die Gold-Silber-Ratio wurde als Goldpreis je Feinunze geteilt durch Silberpreis je Feinunze berechnet. Die genannten Spotpreise beziehen sich auf den Datenstand vom 04.08.2026 und können je nach Datenanbieter, Handelsplatz und Zeitpunkt abweichen. Historische Mittelwerte, Marktdefizite und Studienkennzahlen sind beschreibende Größen, keine Kursziele oder Handelssignale. Tatsachen, Unternehmensangaben, Studienannahmen und redaktionelle Einordnungen wurden im Beitrag sprachlich voneinander getrennt.

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Risiken: Wertpapiere von Rohstoff-, Bergbau- und Projektentwicklungsgesellschaften sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen insbesondere Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, Bau-, Betriebs-, Umwelt-, politische und länderspezifische Risiken. Projektentwickler können scheitern, Zeitpläne und Kostenbudgets überschreiten oder zusätzliches Kapital zu für bestehende Aktionäre nachteiligen Bedingungen aufnehmen. Kursverluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Frühere Wertentwicklungen, historische Marktpreise oder Studienergebnisse erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse.

Zukunftsgerichtete Aussagen, Studienwerte und technische Angaben: Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Unternehmensziele und wirtschaftliche Kennzahlen aus technischen Studien. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken erheblich abweichen. Insbesondere stellen prognostizierte Produktionsmengen, Produktionsstarts, Kapitalwerte, Renditen, Kosten, Minenlaufzeiten sowie Mineralressourcen und Mineralreserven keine Garantie für eine tatsächliche wirtschaftliche Umsetzung dar. Die zu Panuco genannten wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Angaben wurden von der SRC Swiss Resource Capital AG nicht unabhängig technisch geprüft, sondern aus den im Quellenverzeichnis genannten, von Qualified Persons geprüften Primärquellen übernommen. Die dort genannten QP-Genehmigungen beziehen sich auf diese Primärquellen und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Beitrag.

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