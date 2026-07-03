Warum die Zukunft des Vertriebs im Zusammenspiel liegt: Symbiose von KI und Mensch:

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt mit hoher Geschwindigkeit.

PSS Professional Sales Services, einer der führenden Anbieter von Vertriebsberatung und -schulungen, präsentiert eine innovative Schulungsreihe, die künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Ziel, Vertriebsteams in der digitalen Transformation und Automatiserung zu unterstützen, kombiniert PSS modernste Technologien mit bewährten Vertriebsmethoden.

Die neue Schulungsreihe ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, KI-gestützte Tools und Analysen effektiv zu nutzen, um ihre Verkaufsstrategien zu optimieren und den Kundenservice zu verbessern. Durch praxisnahe Workshops und individuelle Coachings lernen die Teilnehmer, wie sie KI in ihren Verkaufsprozessen einsetzen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Martin Fiegler, Geschäftsführer von PSS, erklärt: "Die Integration von KI in den Vertrieb ist kein Zukunftstrend mehr, sondern eine Notwendigkeit. Unsere Schulungen bieten den Teilnehmern nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Anwendungsmöglichkeiten, um sich im digitalen Zeitalter erfolgreich zu positionieren."

Die Schulungen richten sich an Unternehmen aller Größen und Branchen, die ihre Vertriebskompetenzen auf das nächste Level heben möchten. PSS setzt dabei auf eine maßgeschneiderte Herangehensweise, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden eingeht.

"Wir glauben fest daran, dass der Mensch im Vertrieb nach wie vor eine zentrale Rolle spielt. Unsere Schulungen zeigen, wie KI als unterstützendes Werkzeug fungieren kann, um den Verkaufsprozess zu optimieren und die zwischenmenschliche Kommunikation zu stärken", so Fiegler weiter.

Die ersten Schulungen haben bereits stattgefunden und werden anhand der bisherigen Teilnehmerstimmen immer aktuell gehalten. Weitere Informationen zu den Schulungen und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter www.pss-sales.de. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Vertriebsstrategien zu optimieren und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Mit einem Team aus erfahrenen Vertriebsprofis bieten wir Lösungen, die auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PSS professional sales services

Herr Martin Fiegler

Hansaring 61

50670 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-93679832

fax ..: 0221-93679834

web ..: https://www.pss-sales.de

email : info@pss-sales.de

PSS professional sales services ist ein Unternehmen, welches sich dem ganzheitlichen Vertrieb angenommen hat. So agieren wir sowohl beim Kunden vor Ort bzw. am Point of Sale, als auch als verlängerter Arm Ihres eigenen Vertriebs über das Telefon und verwandte Medien.

Wir sind ein Zusammenschluss von Vertriebs- und Marketingprofis, die jahrelang in der freien Wirtschaft erfolgreich Projekte umgesetzt haben. Somit ist auch die Beratung und Betreuung vertriebsverwandter Themen im Bereich Direkt-Marketing, Dialog-Marketing, Datenbankmanagement, Kampagnenmanagement und PR nicht nur machbar, sondern oft unausweichlich.

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