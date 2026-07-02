Richtiger Umgang mit dem Thema Longevity in der Hotellerie: Swissfeel veröffentlicht Leitfaden

Die Broschüre zeigt, warum gesunder Schlaf zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren moderner Longevity-Hotelkonzepte gehört - hygienische Bettsysteme erhalten dabei zunehmend strategische Relevanz.

Longevity entwickelt sich von einem Lifestyle-Trend zu einem ernst zu nehmenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsthema. Dabei geht es längst nicht mehr ausschliesslich um Anti-Aging, Nahrungsergänzungsmittel oder kurzfristige Gesundheitsprogramme, sondern vielmehr um wissenschaftlich fundierte Prävention, nachhaltige Gesundheitsförderung sowie die Frage, wie Menschen langfristig gesünder leben können. Vor allem der Schlaf nimmt innerhalb dieser Entwicklung eine zentrale Rolle ein - mit unmittelbaren Auswirkungen auf die gesamte Hospitality-Branche.

Der Schweizer Premiumhersteller Swissfeel , spezialisiert auf nachhaltige und vollständig waschbare Bettsysteme für die Hotellerie, widmet sich diesem Themenfeld nun in einer neuen Fachbroschüre. Der kostenfreie Leitfaden beleuchtet, weshalb Schlaf als essenzieller Bestandteil moderner Longevity-Konzepte gilt, welche Rolle Hygiene dabei spielt und warum Hotels künftig deutlich stärker gefordert sein werden, ganzheitliche Gesundheits- und Schlafkonzepte glaubwürdig umzusetzen.

Denn aktuelle Erkenntnisse aus Medizin, Schlafforschung und Gesundheitswissenschaft zeigen: Schlaf ist nicht nur eine eigenständige Säule der Longevity-Forschung, sondern beeinflusst gleichzeitig weitere zentrale Bereiche wie mentale Gesundheit, Regeneration, Stoffwechsel, Leistungsfähigkeit und Prävention. Damit wird das Thema zunehmend auch für Hotels relevant, die sich im wachsenden Markt rund um Healthy Hospitality, Medical Wellness sowie gesundheitsorientierte Gästeerlebnisse positionieren möchten.

"Der Begriff Longevity wird aktuell vielerorts etwas inflationär verwendet. Dabei geht es im Kern um weit mehr als um einen kurzfristigen Lifestyle-Hype. Vor allem der Schlaf ist ein elementarer Faktor für langfristige Gesundheit. Genau hier entstehen für die Hotellerie neue Chancen. Allerdings nur dann, wenn Konzepte glaubwürdig und ganzheitlich gedacht werden", erklärt Christian-Ulf Reschke, Mitglied der Geschäftsleitung bei Swissfeel.

Die neue Broschüre von Swissfeel zeigt unter anderem, weshalb hygienische Schlafumgebungen künftig stärker in den Fokus rücken dürften und welche Herausforderungen sich dabei insbesondere für die Hospitality ergeben. Denn obwohl Hotels im Bereich Schlafqualität hohe Erwartungen erfüllen müssen, wird der Faktor Bettenhygiene nach wie vor häufig unterschätzt, trotz steigender Sensibilität der Gäste für Gesundheit, Nachhaltigkeit und hygienische Standards.

Kai Rittmeier, leitender Ingenieur bei Swissfeel, fügt hinzu: "Schlaf ist der unbestreitbare Motor unseres Lebens. Wenn der unsauber läuft, stottert auch unser Leben. Daher ist es unser Ziel, nicht nur den besten Schlafkomfort zu bieten, sondern auch den saubersten. Und genau dafür haben wir die Kombination aus waschbaren Matratzen und Matratzenwaschanlagen entwickelt."

Swissfeel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit nachhaltigen und vollständig waschbaren Bettsystemen für die Hotellerie und verbindet dabei die Themen Hygiene, Kreislaufwirtschaft, Schlafkomfort und Langlebigkeit. Das Unternehmen sieht insbesondere im Zusammenspiel aus gesundem Schlaf und ökologischer Produktnutzung einen zentralen Zukunftsbereich innerhalb der Hospitality.

"Das Thema Schlaf und Hygiene ist gesellschaftlich zu relevant geworden, um es dem Zufall zu überlassen. Deshalb möchten wir unser Wissen teilen und Hotels sowie allen ernsthaften Anbietern im Bereich Longevity konkrete Orientierung bieten", so Christian Reschke weiter.

Der Leitfaden steht auf der Website von Swissfeel zum kostenfreien Download bereit.

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SWISSFEEL ist ein Schweizer Premiumanbieter für Bettwaren. Die Kernprodukte werden aus hochwertigem Schweizer Mineralschaum gefertigt. Mit vollständig waschbaren Matratzen und integrierter Waschlogistik etablierte das inhabergeführte Unternehmen mit SWISSFEEL-2-CYCLE ein europaweit einzigartiges, doppeltes Kreislaufsystem, bei dem verbrauchte Matratzen am Ende der verlängerten Nutzungsdauer kostenlos zurückgenommen und recycelt werden. Das in der Schweiz produzierte Sortiment unterliegt laufend strengen Qualitätskontrollen. Swissfeel verbindet seit Unternehmensbeginn Schlafkomfort mit ökologischer Verantwortung, Hygieneorientierung sowie servicebasierten Lösungen für die Hotellerie.

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