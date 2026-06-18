Bauphase am Georg-Büchner-Gymnasium in Köln Weiden abgeschlossen

Schulhof als Mittelpunkt des Campus fertiggestellt

• Schulhofeinweihung am 13. Juni 2026

• Komplette Neugestaltung der Außenanlagen abgeschlossen

• Umfassendes Projekt mit Neubauten, Sanierungen und Abbruch bestehender Gebäude

Mannheim, 17. Juni 2026 – Nach umfassenden Baumaßnahmen ist es nun so weit, die Schülerinnen und Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums konnten am 13. Juni während des Sommerfestes auch die Fertigstellung des neuen Schulhofs feiern. Mit dem Abschluss der Bautätigkeiten an den Außenanlagen sind nun alle Arbeiten am Schulcampus beendet.

„Die Bildung unserer Kinder liegt uns allen am Herzen. Daher sind wir besonders stolz darauf, an solchen Projekten mitzuwirken und eine moderne Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Mit dem neuen Schulhof des Georg-Büchner-Gymnasiums sind die Bauarbeiten nun komplett beendet und der neue Campus kann in vollem Umfang genutzt werden. Wir freuen uns darauf die Schule als verlässlicher Partner noch viele Jahre unterstützen zu dürfen“, sagt Norbert Gehrmeyer, ehemaliger Business Unit Leiter Bau bei VINCI Facilities.

Umfangreiches ÖPP-Projekt: Von Sanierung und Neubau bis zum Betrieb

Im Rahmen einer Öffentlichen-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit der Stadt Köln sanierte VINCI Facilities den naturwissenschaftlichen Trakt inklusive Sporthallen und Mehrzweckhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums, erstellte den schlüsselfertigen Neubau des Hauptgebäudes für die Sekundarstufen 1 und 2 und führte den Abbruch des bestehenden Hauptgebäudes durch. Zuletzt erfolgte die komplette Neugestaltung der Außenanlagen. Besonderes Merkmal der gestalterischen Konzeption ist der neue Schulhof als Mittelpunkt des Campus. Bei der Gestaltung der Fassaden wurde vor allem auf die harmonische Einbeziehung der Bestandsbauten geachtet. Das ÖPP-Projekt umfasst auch den von VINCI Facilities seit 2017 übernommenen Betrieb der Gebäude und Außenanlagen.

Über VINCI Energies Building Solutions

VINCI Energies Building Solutions ist der auf Gebäude spezialisierte Geschäftsbereich des internationalen Systemintegrators VINCI Energies. Gebäude stehen im Zentrum der großen Transformationen unserer Zeit: ökologische Transformation und Energiewende, wirtschaftliche Herausforderungen und Digitalisierung. Durch maßgeschneiderte, multitechnische und wirtschaftliche Lösungen und Services macht VINCI Energies Building Solutions Gebäude nachhaltiger, lebenswerter und leistungsfähiger und begegnet damit auch dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel. In 25 Ländern planen, realisieren, betreiben und warten rund 30.000 Expertinnen und Experten in 600 Business Units sämtliche Gebäudetypen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und erwirtschaften ein Geschäftsvolumen von 6,1 Mrd. Euro. Als globaler Planer und Teil eines agilen Netzwerks ist VINCI Energies Building Solutions zugleich stark lokal verankert.

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VINCI Facilities:

VINCI Facilities ist Teil dieses Netzwerks und bietet ihren Kunden das komplette Dienstleistungsportfolio im Facility Management von der konzeptionellen Planung von Bau- und Sanierungsleistungen bis zum Betrieb von Liegenschaften für den öffentlichen Sektor (ÖPP) und für Industriekunden an.

Kontakt:

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Leiterin Kommunikation & Marketing VED-BGS

VINCI Facilities Solutions GmbH

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