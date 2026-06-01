Brixton Metals erbohrt bis zu 5.580 g/t Silber auf Langis

Brixton Metals meldet weitere starke Bohrergebnisse vom Langis-Projekt in Ontario. Treffer mit bis zu 5.580 g/t Silber stärken die Zone Shaft 6 South.

Das vollständig kontrollierte Langis-Silberprojekt von Brixton Metals ( TSX-V: BBB; OTCQX: BBBXF ) im historischen Cobalt-Camp in Ontario liefert im Rahmen der laufenden Explorationskampagne 2026 weitere hochgradige Bohrergebnisse. Das Unternehmen nutzt die hervorragende Infrastruktur des ehemaligen Produzenten, um mit dem größten Bohrprogramm seiner Geschichte das Potenzial der Lagerstätte systematisch zu erschließen.

Mit dem Einsatz eines zweiten Bohrgeräts forciert Brixton Metals die laufenden Arbeiten, um das ambitionierte Jahresziel von 60.000 Bohrmetern zu erreichen. Bislang wurden 14.760,65 Meter in 72 Löchern abgeschlossen. Die Kampagne kombiniert Infill- und Erweiterungsbohrungen, um bekannte hochgradige Zonen genauer zu definieren aber auch auszudehnen und die Datenbasis für eine erste Ressourcenschätzung zu schaffen.

Erstklassige Bohrergebnisse bestätigen Kontinuität bei Shaft 6 South

Die aktuellen Bohrergebnisse stammen aus zwei Bohrungen aus dem Bereich südlich von Shaft 6. Die Ergebnisse bestätigen die Verbindung zwischen den bereits zuvor gemeldeten, sehr hochgradigen Abschnitten der Löcher LM-26-289 und LM-26-305. Die gemeldeten Intervalle entsprechen den Bohrlängen (die tatsächlichen Mächtigkeiten stehen noch aus):

Bohrloch LM-26-341: * 27,7 Meter mit 166,45 g/t Silber (ab 99,3 m Tiefe), inklusive:

* 2,3 Meter mit 1.811 g/t Silber (ab 107,2 m) sowie

* 0,5 Meter mit 5.580 g/t Silber (ab 108,5 m, mit sichtbarem, zentimetergroßem nativem Silber und Kobaltit in Sulfid- und Karbonatgängen).

Zusätzlich 2,0 Meter mit 700 g/t Silber (ab 149,0 m).

Bohrloch LM-26-338:

17,5 Meter mit 170,8 g/t Silber (ab 105,5 m), inklusive:

1,0 Meter mit 1.150 g/t Silber (ab 115,0 m).

Diese Resultate verdeutlichen den für die Lagerstätte typischen Charakter einer ganggebundenen Mineralisierung. Silber tritt hier primär als natives Metall sowie in Gängen, Äderchen, Disseminationen, Rosetten und Bruchfüllungen auf. CEO Gary R. Thompson betont, dass das Projekt verlässlich Gehalte im Kilogramm-Bereich über signifikante Breiten liefert, was das geologische Verständnis der Zone Shaft 6 South maßgeblich stärkt.

Erstklassige Geologie im historischen Bergbaurevier

Das Projekt liegt rund 500 Kilometer nördlich von Toronto in einem der geschichtsträchtigsten Silberdistrikte Nordamerikas. Das gesamte Cobalt-Camp blickt auf eine historische Produktion von über 445 Millionen Unzen Silber zurück. Die ehemalige Langis-Mine selbst steuerte zwischen 1908 und 1989 mit Unterbrechungen insgesamt 10,4 Millionen Unzen Silber bei - mit einem außergewöhnlich hohen Kopfgehalt von 777,5 g/t Silber und exzellenten Gewinnungsraten zwischen 88 % und 98 %. Der Betrieb wurde 1990 nicht wegen eines Mangels an Silber eingestellt, sondern aufgrund des damals niedrigen Silberpreises.

Die geologische Struktur von Langis ist einem kontinentalen Rift-Extensionsmilieu zuzuordnen. Die Mineralisierung ist an drei Hauptgesteinseinheiten gebunden:

Archaische vulkanische und metasedimentäre Keewatin-Gesteine

Proterozoische Sedimentgesteine des Coleman Member (Huronian Supergroup)

Proterozoischer Nipissing-Diabas

Logistischer Vorsprung minimiert Entwicklungskosten

Ein entscheidender Vorteil ist das geringe Entwicklungsrisiko durch die hervorragende Infrastruktur vor Ort. Obwohl frühere Betreiber bereits mehr als 10 Kilometer Untertagebaue erschlossen haben (die Schächte sind derzeit versiegelt), profitiert das Projekt von einer ganzjährig nutzbaren Straßenanbindung, einer stabilen Stromversorgung, einem direkten Bahnanschluss sowie dem schnellen Zugang zu einer nahegelegenen Raffinerie. Brixton Metals kombiniert diese infrastrukturellen Standortvorteile nun mit modernen Explorationsmethoden, um die hochgradigen Zonen im Umfeld der historischen Abbaubereiche systematisch zu erweitern.

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