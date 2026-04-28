Wasserschloss Mellenthin startet Event-Mai auf Usedom

Das Wasserschloss Mellenthin begrüßt den Mai 2026 mit einem Feuerwerk an Events. Erleben Sie kulinarische Themenabende und Insel-Genuss im Herzen Usedoms.

Historisches Ambiente trifft kulinarische Vielfalt

Das Wasserschloss Mellenthin, eine ehrwürdige Renaissance-Anlage aus dem Jahr 1575, bereitet sich auf einen ereignisreichen Wonnemonat vor. Gelegen im geografischen Mittelpunkt der Insel Usedom, bietet das Schloss im Mai den idealen Rahmen, um die erwachende Natur des Usedomer Achterlandes mit herrschaftlicher Gastlichkeit zu verbinden. Während die Naturschutzgebiete, Wälder und das ruhige Achterwasser zur Erholung einladen, verwandelt sich das Wasserschloss am Abend in eine lebendige Bühne für Genießer. In den urigen Gewölben der schlosseigenen Brauerei, die sich im rechten Seitenflügel des Haupthauses befindet, wird das reiche kulturelle Erbe der Insel durch ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zelebriert.

Ein Veranstaltungskalender voller Highlights

Der Event-Mai 2026 verspricht an jedem Wochentag besondere Erlebnisse für Hotelgäste und Tagesbesucher. Ab 18:00 Uhr laden Musik und beste Unterhaltung in die historischen Brauerei-Gewölbe ein. Den Auftakt macht jeden Dienstag das Mittelalterliche Ritterbuffet, das die Gäste auf eine kulinarische Zeitreise entführt. Mittwochs folgt das Piraten-Spektakel, ein Erlebnis für alle Generationen. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des Brauer-Abends, an dem das Schlossbier im Mittelpunkt steht.

Zum Wochenende hin wird es regional: Freitags lockt das Pommern-Buffet mit Spezialitäten der Region, während samstags das große Schlemmer-Buffet den kulinarischen Höhepunkt bildet. Ein fester Bestandteil der Mellenthiner Tradition ist zudem der sonntägliche Brunch, der von 8:00 bis 14:00 Uhr zum ausgiebigen Genießen in entspannter Atmosphäre einlädt. Die Schlossküche ist zudem täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr für Besucher geöffnet.

Darüber hinaus werden Pfingstsonntag 24.05.2026 die Gäste beim festlichen Pfingstbuffet mit einem besonderen Geschmackserlebnis verwöhnt. Gleiches gilt zum Muttertag am 10.05.2026 beim Sonntags-Brunch von 8 - 14 Uhr, wo ein reichhaltiges Frühstücks- und Mittagsbuffet, inklusive Kaffee, Säfte und Sekt in der Brauerei im rechten Seitenflügel im Wasserschloss Mellenthin auf die Gäste wartet.

Handwerk erleben in der Insel-Manufaktur

Ein besonderes Highlight im Mai ist das Angebot in der Insel-Manufaktur am Morgenitzer Berg. Jeden Mittwoch können Interessierte dort tief in die Welt der handwerklichen Produktion eintauchen. Von 15:30 bis 16:20 Uhr findet die Kaffeeverkostung statt, bei der die Aromen der hauseigenen Kaffeerösterei präsentiert werden. Direkt im Anschluss, von 16:30 bis 17:20 Uhr, lädt die Destillerie zum Rum-Tasting inkl. Führung durch die Brennerei ein, bei dem die vier Sorten des BALTIC ISLAND RUM verkostet werden. Hier wird spürbar, wie moderne Manufaktur-Arbeit und traditionelle Rezepturen im Wasserschloss Mellenthin Hand in Hand gehen.

Entspannung pur mit attraktiven Arrangements

Für Gäste, die den Mai-Zauber auf Usedom voll ausschöpfen möchten, hält das Hotel im Haupthaus sowie im romantischen Speicher exklusive Arrangements bereit. Mit Paketen wie "7 Tage Erholung pur" oder der "Schloss-Romantik zu Zweit" lassen sich die kulinarischen Events ideal mit Wellness und Naturerkundungen verbinden. Abgerundet wird der Aufenthalt durch einen Besuch im Schloss-Shop und in der Manufaktur, wo schlosseigene Produkte und Souvenirs der Insel als bleibende Erinnerung erworben werden können. Das Wasserschloss Mellenthin bleibt damit auch im Mai 2026 der ultimative Insidertipp für alle, die das Besondere auf Usedom suchen.

Mehr Infos unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 03837928780

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de