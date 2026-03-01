Marco Behnke Der Interim Manager bietet Kurzberatung, strategisches Sparring und Vorträge für Unternehmer und Führungskräfte an

Kirchheim unter Teck, 11. März 2026

Nicht jede unternehmerische Herausforderung erfordert sofort ein mehrmonatiges Interim Mandat. In vielen Situationen brauchen Unternehmer, Geschäftsführer, Investoren und Führungskräfte zunächst etwas anderes: eine schnelle, unabhängige und belastbare Einordnung der Lage. Genau dafür bietet Marco Behnke Der Interim Manager ab sofort strukturierte Kurzberatung, Deep Dive Analysen, strategisches Sparring, die Bewertung möglicher Interim Mandate sowie Vorträge für Unternehmen und Veranstaltungen an.

Das Angebot richtet sich an Entscheider, die unter Zeitdruck tragfähige Entscheidungen vorbereiten müssen und dafür einen erfahrenen externen Blick benötigen. Im Mittelpunkt steht keine theoretische Standardberatung, sondern die konzentrierte Bewertung konkreter wirtschaftlicher, operativer und strategischer Fragestellungen aus der Praxis.

Marco Behnke bringt dafür mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Unternehmenssteuerung, Restrukturierung, Turnaround und Transformation ein. Die Formate sind darauf ausgelegt, Risiken sichtbar zu machen, Optionen kritisch zu prüfen und daraus klare nächste Schritte abzuleiten.

Die Kurzberatung eignet sich für konkrete Fragestellungen, die in kurzer Zeit sauber eingeordnet werden müssen. Typische Themen sind Liquidität, Cashflow Steuerung, Finanzorganisation, Restrukturierung, Turnaround, Weiterentwicklung von Finance und Controlling sowie der sinnvolle Einsatz künstlicher Intelligenz im Finance Umfeld. Die Kurzberatung erfolgt telefonisch, per Videokonferenz oder nach Absprache vor Ort und dauert in der Regel zwischen einer und eineinhalb Stunden.

Für komplexere Situationen bietet Marco Behnke eine Deep Dive Analyse an. Dieses Format ist sinnvoll, wenn mehrere Risiken zusammenlaufen, wirtschaftliche Auswirkungen drohen oder Zahlen, Prozesse und Verantwortlichkeiten eng miteinander verknüpft sind. Ziel ist eine vertiefte Analyse mit strukturierter Bewertung von Risiken, Optionen und realistischen nächsten Schritten.

Ergänzt wird das Angebot durch strategisches Sparring für Entscheider. Dieses Format richtet sich an Geschäftsführer, Unternehmer, Gesellschafter, Beiräte und Investoren, die Entscheidungen nicht im eigenen Echo Raum vorbereiten wollen. Im Sparring werden Themen nicht abstrakt diskutiert, sondern auf Umsetzbarkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit und Risiko geprüft.

Ein weiteres Leistungsfeld ist die strukturierte Bewertung möglicher Interim Mandate. Unternehmen erhalten damit vor einer größeren Investition eine klare Einschätzung, ob ein Interim Mandat in der konkreten Situation überhaupt sinnvoll ist, welche Rolle benötigt wird und welche Erwartungen realistisch sind. Das hilft, Fehlentscheidungen zu vermeiden und Mandate sauber vorzubereiten.

Darüber hinaus hält Marco Behnke Vorträge und Impulse zu Themen rund um Unternehmensführung, Finance Transformation und Turnaround Management. Die Inhalte basieren auf realen Erfahrungen aus Projekten in mittelständischen Unternehmen sowie internationalen Organisationen. Mögliche Themen sind unter anderem der erste Blick eines Interim CFO in einem neuen Mandat, Gründe für das Scheitern von Turnaround Projekten, künstliche Intelligenz im Finance Alltag und wirksame Liquiditätssteuerung in anspruchsvollen Situationen.

„Viele Unternehmen brauchen nicht sofort ein großes Mandat. Sie brauchen zuerst klare Einordnung, ehrliche Bewertung und eine belastbare Entscheidungsgrundlage. Genau dafür sind diese Formate gemacht“, sagt Marco Behnke.

Die Leistungen sind klar strukturiert. Die Kurzberatung wird mit 750 Euro zuzüglich Umsatzsteuer angeboten. Die Deep Dive Analyse liegt bei 1.750 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Die Bewertung eines möglichen Interim Mandats kostet 2.500 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Für Vorträge gilt ein Honorarrahmen von 3.000 bis 8.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer, abhängig von Umfang, Vorbereitung und Veranstaltungsformat.

