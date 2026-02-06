Deutschlandweite Weiterbildungsoffensive im Housekeeping: Fachbildung zum Housekeeping Manager startet im März

Zertifizierter Lehrgang der Housekeeping Akademie reagiert auf Fachkräftemangel und steigende Qualitätsanforderungen - Gründerin Mareike Reis führt zusätzlich Aufbaulehrgang mit Leadership-Fokus ein.

Mit dem Start einer deutschlandweiten Lehrgangsreihe im März 2026 bringt die Housekeeping Akademie erneut ein praxisnahes Weiterbildungsformat auf den Markt, das gezielt auf die aktuellen Herausforderungen der Hotellerie eingeht. Die dreitägige "Fachbildung zum Housekeeping Manager" richtet sich an Führungskräfte, Nachwuchstalente und Verantwortliche im Housekeeping, die ihre fachlichen, organisatorischen und persönlichen Kompetenzen ausbauen möchten. Hintergrund sind steigende Gästeerwartungen, zunehmende Anforderungen an Hygiene und Effizienz sowie der anhaltende Fachkräftemangel. Der Lehrgang vermittelt praxisorientiertes Wissen zur Organisation von Housekeeping-Abteilungen, zur Sicherstellung hygienisch einwandfreier Sauberkeit und zur nachhaltigen Qualitätssicherung mit Blick auf den Werterhalt aller Ressourcen. Ergänzt wird dies durch Inhalte zu moderner Mitarbeiterführung, Teamstärkung und einem souveränen Umgang mit Konflikten im operativen Alltag. Die Teilnehmenden lernen, Arbeitsprozesse effizient zu gestalten, Mitarbeitereinsatzpläne sinnvoll zu strukturieren und ihre Rolle als Führungskraft klar auszufüllen. Inhaltlich umfasst die Fachbildung unter anderem Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung, Arbeitssicherheit, ergonomische Abteilungsorganisation, Grundlagen der professionellen Reinigung sowie Kommunikations- und Führungstools für den Housekeeping-Alltag. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung von Fachkompetenz und persönlicher Weiterentwicklung. Die Fachbildung richtet sich an Verantwortliche im Housekeeping auf allen Ebenen, Vorarbeiter und Teamleiter externer Reinigungsfirmen in der Hotellerie, Etagenfachkräfte mit Weiterbildungsambitionen sowie an zukünftige Abteilungsleiter. Die Weiterbildung findet in kleinen Gruppen statt. Die Prüfung erfolgt am letzten Kurstag, im Anschluss wird ein Zertifikat ausgestellt. Aufbauend auf dem Lehrgang plant Die Housekeeping Akademie einen weiterführenden Anschlusslehrgang, um die Qualifizierung im Housekeeping-Management langfristig zu vertiefen.

"Housekeeping ist heute weit mehr als operative Reinigung - es ist ein zentraler Qualitäts- und Wirtschaftsfaktor im Hotelbetrieb", erklärt Mareike Reis, Inhaberin der Housekeeping Akademie. "Mit der Fachbildung zum Housekeeping Manager geben wir Betrieben und Mitarbeitenden ein praxisbewährtes Instrument an die Hand, um Qualität, Führung und Effizienz nachhaltig zu sichern."

"Die drei Tage waren fachlich sehr informativ und zugleich persönlich gestaltet. Neben den vielen praxisnahen Inhalten war auch die Organisation ausgesprochen stimmig", so Timo Lorenzen von der Ferienhausverwaltung Hyggebuden. Auch Jadwiga Rokosz, Gouvernante des Hotel Seaside Spiez (Schweiz), zieht ein durchweg positives Fazit: "Der Kurs war der beste, den ich bisher besucht habe. Die familiäre Atmosphäre, das hohe fachliche Niveau sowie die vielen praktischen Tipps, Lösungsansätze und der intensive Austausch haben die drei Tage zu einer besonderen Lernerfahrung gemacht. Ich bin sicher, dass dies nicht der letzte Kurs war, den ich bei Mareike Reis besucht habe."

Die dreitägige "Fachbildung zum Housekeeping Manager" inklusive Prüfung findet vom 17. bis 19. März 2026 in Kadelburg, vom 21. bis 23. April 2026 in München, vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Hamburg sowie vom 3. bis 5. November 2026 in Stuttgart statt.

Mit der "Housekeeping Leadership & Trainer Academy" erweitert die Housekeeping Akademie ihr Weiterbildungsangebot konsequent. Der viertägige Präsenzlehrgang ist als Aufbau- und Anschlussangebot konzipiert und richtet sich an Führungskräfte, die ihre Kompetenzen in Leadership, Teamführung und Train-the-Trainer-Kompetenzen gezielt vertiefen möchten.

Mit der Deutschlandtour stärkt die Akademie ihre Position als spezialisierter Weiterbildungspartner für die Hotellerie im deutschsprachigen Raum und setzt ein klares Signal für die Professionalisierung einer Schlüsselabteilung im Hotelbetrieb.

Mareike Reis ist Gründerin der Housekeeping Akademie und zählt zu den führenden Expertinnen für professionelle Housekeeping-Organisation im deutschsprachigen Raum. Als Trainerin, Beraterin und gefragte Impulsgeberin macht sie Housekeeping als strategischen Erfolgsfaktor in Hotels sichtbar und stärkt nachhaltig die Bedeutung dieser oft unterschätzten Abteilung.

Sie versteht sich nicht nur als Weiterbildungsanbieterin, sondern auch als Botschafterin für das Housekeeping - mit dem Anspruch, Führungskräfte zu professionalisieren, Teams zu stärken und dem Berufsfeld mehr Wertschätzung, Qualität und Perspektive zu verleihen.

Mit spezialisierten Lehrgängen, praxisnahen Trainings und fundierten Analysen begleitet sie Betriebe dabei, klare Strukturen, wirksame Führung und messbare Ergebnisse im Housekeeping zu etablieren.

Die Housekeeping Akademie steht für Weiterbildung mit Wirkung - für moderne Führung, nachhaltige Standards und leistungsfähige Teams.

www.housekeepingakademie.com

