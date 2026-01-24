Zusammenhalt ist die stärkste Waffe gegen das Böse

In „Zacs großes Abenteuer“ treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

„Zacs großes Abenteuer“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

Produktinformation:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (19. Februar 2024)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 112 Seiten

ISBN-10:? 3758310733

ISBN-13:? 978-3758310737

Auch als E-Book erhältlich!

Leseprobe:

Abends in seiner spärlich eingerichteten Kammer dachte Zac über die Worte nach. „Nichtsnutz, das stimmt doch nicht“, sagte er zu sich. „Ich arbeite für drei. Kümmere mich um das Vieh, bereite das Essen zu, putze das ganze Haus. Und was macht der verwöhnte Sohn der Familie – nichts, vielmehr lässt er sich von vorne bis hinten bedienen.“ Das war so unfair. Und jetzt sollte er auch noch als Hufschmied arbeiten. Doch irgendwann schlief er dann über seinen Sorgen ein.

In der Nacht schreckte er hoch. Er hatte eine Stimme gehört. „Wer ist da?“, rief Zac, bekam jedoch keine Antwort. Er blickte sich in dem dunklen Raum um, konnte aber nichts erkennen. „Ich muss wohl geträumt haben“, dachte er und schlief wieder ein.

Und dann hörte er es wieder. ‚Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Du bist kein Hufschmied. Du bist ein tapferer Kämpfer mit gutem Herz, von dem die Menschheit noch sehr lange sprechen wird.‘

Erneut schreckte er hoch, aber es war wieder niemand da. „Werde ich jetzt verrückt? Oder spielt mir die Fantasie einen Streich?“, kam es ihm in den Sinn. „Folge deiner Mission – du bist dafür bestimmt.“ Was für ein Blödsinn. Er war arm und wurde mit Sicherheit von keinem gebraucht.

Das Gegenteil war der Fall, denn der Hufschmied nutzte seine Arbeitskraft nur aus. Sicher, er hatte ein gutes Herz und fürchtete sich vor nichts und niemandem. Aber das war auch das Einzige.

Als seine Eltern noch lebten, hatte er immer mit den anderen Dorfkindern gespielt. Sie hatten sich aus Stöcken Schwerter geschnitzt und gefochten. Das war ein riesiger Spaß und jeder träumte davon, einst auszuziehen, um Ruhm und Ehre zu erlangen. Aber es waren eben nur Träume, die schnell verflossen, weil ihnen immer wieder sehr deutlich klargemacht wurde, dass sie zu der untersten Schicht gehörten, zu den Ärmsten der Ärmsten, zum Arbeiten und Dienen geboren und zu mehr auch nicht.

So schlief er wieder ein. Als er am frühen Morgen von seinem Herrn am Arm aus dem Bett gezerrt wurde, war jegliche Erinnerung an diese Vision, oder was es auch war, vergessen.

© Britta Kummer

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

