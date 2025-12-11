Stillstand im Kopf: Wenn Unternehmer nur noch funktionieren

Führungskräfte im Mittelstand ignorieren oft die Warnsignale von Stress - mit gefährlichen Folgen für Mensch und Unternehmen.

Bad Sulza / 11.12.25

Burnout im Mittelstand ist ein schleichendes Phänomen - und oft unsichtbar. Unternehmer halten durch, übernehmen Verantwortung, treffen Entscheidungen - bis sie innerlich leer sind.

"Ich sehe immer mehr Unternehmer, die äußerlich funktionieren - aber innerlich in der Starre sind", sagt Diana Walther, Business Coach beim internationalen Coaching-Netzwerk ActionCOACH, dem weltweiten Marktführer im Business Coaching für den Mittelstand.

"Sie vermeiden Entscheidungen, kontrollieren alles oder ziehen sich komplett zurück - das sind biologische Stressreaktionen: Flucht, Kampf oder Starre."

In ihrer Arbeit mit mittelständischen Unternehmern beobachtet Walther, wie diese Reaktionen das Führungsverhalten unbemerkt verändern:

* Flucht zeigt sich in Entscheidungsaufschub, Überforderung, Rückzug aus der Kommunikation.

* Kampf in übertriebener Kontrolle, Gereiztheit oder Zynismus.

* Starre in Handlungsunfähigkeit - alles läuft irgendwie, aber nichts bewegt sich.

Die Folgen: Fehlentscheidungen, innere Kündigungen im Team, sinkende Innovationskraft - und oft eine schleichende Selbstaufgabe des Unternehmers.

"Viele denken, sie müssten das aushalten. Aber das ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Warnsignal", so Walther.

"Stress ist nicht nur eine Frage der Belastung, sondern oft ein Ergebnis fehlender Klarheit, schlechter Strukturen und überhöhter Selbstverantwortung."

Walther plädiert für einen offenen Umgang mit unternehmerischem Stress: "Coaching ist keine Therapie light - aber es kann Blockaden im Unternehmen sichtbar machen und echte Veränderung anstoßen. Führung beginnt mit Selbstführung."

Über ActionCOACH

ActionCOACH ist das weltweit führende Coaching-Anbieter für Unternehmer, gegründet 1993 in Australien. Mit mehr als 1.000 zertifizierten Coaches in über 80 Ländern unterstützt ActionCOACH kleine und mittelständische Unternehmen dabei, profitabler zu arbeiten, bessere Teams aufzubauen und mehr persönliche Freiheit zu erreichen.

Diana Walther ist zertifizierter ActionCOACH seit 2018. Mit ihrer Erfahrung aus über 25 Jahren Führung in Konzern und Mittelstand unterstützt sie Unternehmer, wieder in ihre Rolle zu kommen - klar, handlungsfähig und gesund.

